SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Bir dönem Barcelona forması giyen Marc Bartra Trabzonspor'da!

Bir dönem Barcelona forması giyen Marc Bartra Trabzonspor'da!

14.08.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, bir dönem Barcelona forması giyen Marc Bartra'yı resmen açıkladı. Kariyerinde toplamda 17 kupası bulunan Real Betis'in tecrübeli oyuncusu artık Trabzonspor'da!

Bir dönem Barcelona forması giyen Marc Bartra Trabzonspor'da!
Marc Bartra

Marc Bartra

İSP İspanya
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Real Betis
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Trabzonspor'da stoper transferi mutlu sonla bitti. Real Betis forması giyen Marc Bartra'yı açıklayan bordo-mavililer büyük bir transfere imza atmış oldu.

TRABZON'A DOĞRU YOLA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde transferi bitirmek adına Sevilla'ya giden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bartra ile birlikte Trabzon'a dönüyor. Bordo-mavililerin resmi hesabından paylaşılan videoda açıklamalarda bulunan Bartra, "Merhaba Trabzonspor ailesi. Trabzon'a gelmek için yoldayım. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum. Bize her yer Trabzon!" ifadelerini kullandı.

4 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

marc-bartra_1974

Fırtına, Bartra'nın bonservis bedeli için Real Betis'e 4 milyon Euro, oyuncunun kendisine de bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret ödeyecek.

KUPA KOLEKSİYONERİ BARTRA!

Screenshot_2

Trabzonspor'un yeni yıldızı Marc Bartra'nın kupalarla dolu kariyeri göz kamaştırıyor...

2x Şampiyonlar Ligi
5x La Liga
1x UEFA Süper Kupası
1x Almanya Kupası
3x İspanya Copa Del Rey
3x İspanya Süper Kupası
1x FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Visca'dan haber var! İşte son durumuVisca'dan haber var! İşte son durumu
Yıldız isim Okan Buruk'u şoke etti! 'Mertens varsa ben yokum'Yıldız isim Okan Buruk'u şoke etti! 'Mertens varsa ben yokum'
Sörloth transferinde mutlu son!Sörloth transferinde mutlu son!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Real Betis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş karar!

Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş karar!

Tarım Kredi Marketleri’nde vatandaşın sepeti ucuza dolacak

Tarım Kredi Marketleri’nde vatandaşın sepeti ucuza dolacak

Ve resmen duyurdular! "Ronaldo F.Bahçe'ye..."

Ve resmen duyurdular! "Ronaldo F.Bahçe'ye..."

"Geldiği gibi gönderirim!" Rıdvan Dilmen'den olay yorum...

"Geldiği gibi gönderirim!" Rıdvan Dilmen'den olay yorum...

Yenilginin ardından bomba sözler! "G.Saray takım değil"

Yenilginin ardından bomba sözler! "G.Saray takım değil"

Camia ayağa kalktı! "Penaltıyı nasıl vermezsin"

Camia ayağa kalktı! "Penaltıyı nasıl vermezsin"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Bilimsel olarak kanıtlandı: Daha uzun yaşamın kapısını aralıyor

Bilimsel olarak kanıtlandı: Daha uzun yaşamın kapısını aralıyor

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.