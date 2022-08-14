Bir dönem Barcelona forması giyen Marc Bartra Trabzonspor'da!

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Trabzonspor'da stoper transferi mutlu sonla bitti. Real Betis forması giyen Marc Bartra'yı açıklayan bordo-mavililer büyük bir transfere imza atmış oldu.
Geçtiğimiz günlerde transferi bitirmek adına Sevilla'ya giden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bartra ile birlikte Trabzon'a dönüyor. Bordo-mavililerin resmi hesabından paylaşılan videoda açıklamalarda bulunan Bartra, "Merhaba Trabzonspor ailesi. Trabzon'a gelmek için yoldayım. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum. Bize her yer Trabzon!" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Marc Bartra'yı açıkladı! Yıldız oyuncu yola çıktı...pic.twitter.com/LlWDt7gPT5— Mynet Spor (@mynetspor) August 14, 2022
Fırtına, Bartra'nın bonservis bedeli için Real Betis'e 4 milyon Euro, oyuncunun kendisine de bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret ödeyecek.
Trabzonspor'un yeni yıldızı Marc Bartra'nın kupalarla dolu kariyeri göz kamaştırıyor...
2x Şampiyonlar Ligi
5x La Liga
1x UEFA Süper Kupası
1x Almanya Kupası
3x İspanya Copa Del Rey
3x İspanya Süper Kupası
1x FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası
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