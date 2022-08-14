Bir dönem Barcelona forması giyen Marc Bartra Trabzonspor'da!

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Trabzonspor'da stoper transferi mutlu sonla bitti. Real Betis forması giyen Marc Bartra'yı açıklayan bordo-mavililer büyük bir transfere imza atmış oldu.

TRABZON'A DOĞRU YOLA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde transferi bitirmek adına Sevilla'ya giden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bartra ile birlikte Trabzon'a dönüyor. Bordo-mavililerin resmi hesabından paylaşılan videoda açıklamalarda bulunan Bartra, "Merhaba Trabzonspor ailesi. Trabzon'a gelmek için yoldayım. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum. Bize her yer Trabzon!" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Marc Bartra'yı açıkladı! Yıldız oyuncu yola çıktı...pic.twitter.com/LlWDt7gPT5 — Mynet Spor (@mynetspor) August 14, 2022

4 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Fırtına, Bartra'nın bonservis bedeli için Real Betis'e 4 milyon Euro, oyuncunun kendisine de bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret ödeyecek.

KUPA KOLEKSİYONERİ BARTRA!

Trabzonspor'un yeni yıldızı Marc Bartra'nın kupalarla dolu kariyeri göz kamaştırıyor...

2x Şampiyonlar Ligi

5x La Liga

1x UEFA Süper Kupası

1x Almanya Kupası

3x İspanya Copa Del Rey

3x İspanya Süper Kupası

1x FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası



