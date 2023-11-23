Bir dönem Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen Aras Özbiliz, 33 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı

Son olarak Ermenistan ekibi Urartu forması giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Aras Özbiliz, futbolu bıraktığını açıkladı. 2016 ila 2018 yılları arasında siyah-beyazlılarda da forma giyen 33 yaşındaki futbolcu yalnızca 5 resmi maçta forma şansı bulmuştu.

"29 YIL FUTBOL OYNADIKTAN SONRA ARTIK VEDA ETME ZAMANI GELDİ"

Futbolu bıraktığını sosyal medya hesabından açıklayan Aras Özbiliz, “15’i profesyonel olmak üzere 29 yıl futbol oynadıktan sonra artık veda etme zamanı geldi. Beni çok eğlendiren, farklı dilleri öğreten, beni kültürlerle, insanlarla tanıştıran futbol. Seni özleyeceğim! Sana sonsuza kadar minnettarım. Yıllar boyunca verdikleri destek için kulüplerime, takım arkadaşlarıma, arkadaşlarıma ve aileme ve tabii ki siz hayranlarıma teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK UMUTLARLA TRANSFER EDİLMİŞTİ

2016 yılında Spartak Moskova'dan Beşiktaş'a 1.3 milyon euro bedelle transfer edilen Aras Özbiliz, istediği forma şansını bir türlü bulamamıştı. Taraftarların büyük umutlar beslediği deneyimli oyuncunun Beşiktaş kariyeri istediği gibi gitmemiş ve sürekli başka takımlara kiralanmıştı.





