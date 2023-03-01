Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Falcao'nun yeni durağı hayrete düşürdü!

Gençlik döneminde dünyayı adeta kasıp kavuran Falcao'nun yeni adresi hayranlarını hayrete düşürdü. Rayo Vallecano ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Falcao'nun yeni adresi belli oldu.

46 MAÇTA 8 GOL ATABİLDİ

İspanya günleri pek de istediği gibi geçmeyen Falcao, Rayo Vallecano formasıyla çıktığı 46 maçta yalnızca 8 gol atabildi. 37 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. İspanyol gazete Marca ise, tecrübeli golcünün yeni adresini duyurdu.

YENİ DURAĞI MALEZYA

Vallecano'nun Falcao ile sözleşme yenilemeyeceği ve Falcao'nun yeni durağının Malezya olacağı yazıldı. Malezya temsilcisi Johor Darul Ta'zim'e transfer olmaya hazırlanan Falcao, ilginç bir hamleye imza atarak 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

