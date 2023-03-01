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Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Falcao'nun yeni durağı hayrete düşürdü!

01.03.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Galatasaray forması giyen Falcao'nun yeni durağı belli oluyor. 37 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu sezon sonunda İspanyol ekibi Rayo Vallecano'dan ayrılıyor. İspanyol basınının haberine göre ise yıldız oyuncunun yeni adresi şimdiden belli oldu.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Falcao'nun yeni durağı hayrete düşürdü!
Radamel Falcao

Radamel Falcao

KOL Kolombiya
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Rayo Vallecano
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Gençlik döneminde dünyayı adeta kasıp kavuran Falcao'nun yeni adresi hayranlarını hayrete düşürdü. Rayo Vallecano ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Falcao'nun yeni adresi belli oldu.

46 MAÇTA 8 GOL ATABİLDİ

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İspanya günleri pek de istediği gibi geçmeyen Falcao, Rayo Vallecano formasıyla çıktığı 46 maçta yalnızca 8 gol atabildi. 37 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. İspanyol gazete Marca ise, tecrübeli golcünün yeni adresini duyurdu.

YENİ DURAĞI MALEZYA

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Vallecano'nun Falcao ile sözleşme yenilemeyeceği ve Falcao'nun yeni durağının Malezya olacağı yazıldı. Malezya temsilcisi Johor Darul Ta'zim'e transfer olmaya hazırlanan Falcao, ilginç bir hamleye imza atarak 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

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