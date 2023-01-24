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Bir dönem Galatasaray forması giyen Falcao'dan şaşırtan imza! Yeni takımıyla anlaşma sağlamak üzere...

24.01.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında Galatasaray'a transfer olarak beklentilerin altında kalan Falcao, kısa süre sonra Rayo Vallecano'ya imza atmıştı. İspanya'da da beklediğini bulamayan yıldız oyuncunun futbolu bırakacağı konuşulurken ortaya flaş bir iddia atıldı.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Falcao'dan şaşırtan imza! Yeni takımıyla anlaşma sağlamak üzere...
Radamel Falcao

Radamel Falcao

KOL Kolombiya
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Rayo Vallecano
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Kariyerine İspanya'da devam eden 36 yaşındaki veteran golcü Falcao'nun bir transfer daha yapacağı öne sürüldü. Sözleşmesi Haziran ayında bitecek Falcao'nun futbolu bırakacağı konuşulurken Meksika kulübü Cruz Azul ile anlaştığı öğrenildi.

RADAMEL FALCAO AN MESELESİ

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Cruz Azul heyeti, Falcao'yu renklerine bağlamak için Rayo Vallecano yetkilileriyle bir araya geldi. Falcao'nun da bu transfere sıcak olması büyük kolaylık sağladı. Yıldız oyuncunun ayrılışına onay veren Rayo Vallecano, Falcao'ya teşekkür ederek önümüzdeki günlerde yollarını ayıracak.

SADECE 4 MAÇTA 11 OYNADI

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Bu yıl Rayo Vallecano'da ilerleyen yaşı nedeniyle yalnızca 4 maçta ilk 11'de başlayabilen yıldız oyuncu 2 gollük katkıda bulundu. Toplamda 18 maçta süre alan yıldız oyuncu, kariyerinin sonlarına doğru sürekli oynayabileceği bir takıma imza atmak istediğini söylemişti.


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