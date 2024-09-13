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Bir dönem Süper Lig'de fırtına gibi esiyordu! Adis Jahovic amatör lige transfer oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.09.2024 17:06
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Teknik direktörlüğünü Göztepe'nin eski sportif menajeri İlhan Şahin'in yaptığı İzmir temsilcisi, daha önce Süper Lig'de de forma giyen Adis Jahovic ve Berkan Emir'le anlaştı.

Bir dönem Süper Lig'de fırtına gibi esiyordu! Adis Jahovic amatör lige transfer oldu

Bir dönem Süper Lig'deki performansıyla adından söz ettiren Adis Jahovic'in yeni adresi herkesi şaşırttı. Jahovic ve Berkan Emir, İzmir 1. Amatör Lig 9. Grup ekiplerinden Narlıdere Belediyespor'a Transfer oldu.

SÜPER LİG'DE 81 GOL

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Türkiye kariyerinde Göztepe, Konyaspor, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ve Bodrum FK formaları giyen 37 yaşındaki Makedon futbolcu Jahovic, 215 maçta 81 gol kaydetti.

Son olarak Eyüpspor forması giyen 36 yaşındaki Berkan Emir ise profesyonel liglerde ve kupada 424 müsabakaya çıktı.

Narlıdere Belediyespor, ligdeki ilk maçında 15 Eylül Pazar günü Narlıdere Ali Artuner Sahası'nda Çeşme Ilıcaspor'u konuk edecek.

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