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Bir dönem Yeşilçam'a damga vurmuştu! Oyunculuğu bırakan Tolga Savacı'nın yeni mesleğini duyanlar inanamadı

06.11.2023 09:22 | Son Güncelleme:
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1980'lerde yakışıklı bir delikanlıyken Yeşilçam'a damga vuran Tolga Savacı rol aldığı sayısız filmle hafızalarımıza kazındı. Sinemadan sonra televizyondan da tanıdığımız Tolga Savacı bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. 2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştiren ve ABD'ye yerleşen Tolga Savacı bakın şimdi ne yapıyor...

Bir dönem Yeşilçam'a damga vurmuştu! Oyunculuğu bırakan Tolga Savacı'nın yeni mesleğini duyanlar inanamadı

1980'li yıllarda Yeşilçam filmlerine damga vuran Tolga Savacı oyunculuğa Banu Alkan ile başrolünü paylaştığı "Arzu" filmi ile başladı. Yakışıklılığıyla büyük beğeni toplayan Savacı, ardından Hülya Avşar ile "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" filmlerinde rol aldı.

Tolga Savacı geçliği 2

Sinemadan sonra televizyondan da tanıdığımız Tolga Savacı bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. 2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştiren ve ABD'ye yerleşen Tolga Savacı oyunculuğu da bıraktı.

tolga savacı yeşilçam

Tolga Savacı, klasik otomobil hobisini Amerika'da işe çevirdi. Instagram hesabından zaman zaman paylaşım yapan Tolga Savacı klasik araçların yanında güncel araçların da bakımını yapıyor.

Tolga Savacı ara. 3

Tolga Savacı, 6 Mayıs 1963 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ablası eski manken Sibel Savacı’dır. Ayrıca Zeynep Savacı adında bir kız kardeşi vardır.

Tolga Savacı ARAÇ 2

Savacı, Fransız Koleji'ni bitirdi. 1983 yılında mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti.

Tolga Savacı araç

İki yıl İtalya, Almanya, Fransa'da mankenlik yaptı, su topu oynadı. Gençliğinde bir ara motosiklet yarışçılığı yaptı.

Tolga Savacı 3

Tolga Savacı 2

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