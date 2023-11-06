Bir dönem Yeşilçam'a damga vurmuştu! Oyunculuğu bırakan Tolga Savacı'nın yeni mesleğini duyanlar inanamadı

1980'li yıllarda Yeşilçam filmlerine damga vuran Tolga Savacı oyunculuğa Banu Alkan ile başrolünü paylaştığı "Arzu" filmi ile başladı. Yakışıklılığıyla büyük beğeni toplayan Savacı, ardından Hülya Avşar ile "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" filmlerinde rol aldı.

Sinemadan sonra televizyondan da tanıdığımız Tolga Savacı bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. 2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştiren ve ABD'ye yerleşen Tolga Savacı oyunculuğu da bıraktı.

Tolga Savacı, klasik otomobil hobisini Amerika'da işe çevirdi. Instagram hesabından zaman zaman paylaşım yapan Tolga Savacı klasik araçların yanında güncel araçların da bakımını yapıyor.

Tolga Savacı, 6 Mayıs 1963 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ablası eski manken Sibel Savacı’dır. Ayrıca Zeynep Savacı adında bir kız kardeşi vardır.

Savacı, Fransız Koleji'ni bitirdi. 1983 yılında mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti.

İki yıl İtalya, Almanya, Fransa'da mankenlik yaptı, su topu oynadı. Gençliğinde bir ara motosiklet yarışçılığı yaptı.







