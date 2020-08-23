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Bir döneme damga vuran Aydan Şener: Ülkenin gidişatından hiç umutlu değilim

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 07:39 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın güzel oyuncularından Aydan Şener sık sık bikinili pozlarıyla gündem oluyor. Aydan Şener son olarak da ülkenin durumuyla ilgili fikirlerini söyledi.

Bir döneme damga vuran Aydan Şener: Ülkenin gidişatından hiç umutlu değilim

Türk sinemasının güzel yüzü Aydan Şener, hâlâ formda. Şener Çamlıca'nın Üç Gülü adlı bir oyuna hazırlanıyor.

Bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkaran Şener "Kilo çok önemli. Kiloya çok dikkat ediyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Onun haricinde kendimle çok uğraşmıyorum. Çok yoğun spor falan da yapmıyorum. Arada kısa yürüyüşler, biraz kol çalışmaları gibi evde yaptığım şeyler var. Spor salonlarında sıkılıyorum, onlara vakit ayırmıyorum. Kendimle çok uğraşmam, çok özel yaptığım bir şey yok. Cilt bakımı ve temizliğine dikkat ediyorum bir de. Sanırım biraz şanslıyım.” diyor.

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EKONOMİ BENİ ÇOK KORKUTUYOR

Çamlıca'nın Üç Gülü adlı oyunun provalarını sürdüren Şener, tekrar seyirci karşısına çıkmak için sabırsızlanırken ülke durumuna dair de yorum yaptı.

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Sözcü'den Mehmet Pişkin'in haberine göre Şener açıklamasında şunları söyledi:

"Beni en çok korkutan insanların ekonomik yönden bu kadar sıkışmaları. İşsizliğe çok üzülüyorum. Genç insanlar işsiz. İşten çıkarmalar yasak olsa da sürüyor. O kadar çok sorunumuz var ki aslında ülke olarak. İsteğim herkesin refah içinde olması, parasını kazanması, işine gidip gelebilmesi ve mutlu olması. Açıkçası ülkenin şu anki gidişatından hiç umutlu değilim.”

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