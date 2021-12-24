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Bir döneme damga vuran Doğa Bekleriz TikTok açtı! Paylaşımları ve son hali sosyal medyayı salladı

24.12.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran modellerden olan Doğa Bekleriz kulağını japon yapıştırıcıyla yapıştırması ile konuşulmuştu. Eski model Doğa Bekleriz TikTok açtı, İbrahim Tatlıses'in eski programından hallerini paylaştı. Doğa Bekleriz'in paylaşımları ve son hali sosyal medyayı salladı.

Bir dönemin en ünlü mankenlerinden olan Doğa Bekleriz kendine TikTok hesabı açıp bunu da Instagram'dan duyurdu. Bir döneme damga vuran ünlü isim paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Bekleriz yıllar önce katıldığı İbrahim Tatlıses'in programından bir videoyu yayınlayınca TikTok'ta trend oldu. Doğa Bekleriz açıklamasında "DM'den soruyorsunuz bu video gündem olmuş. Abla bu sen misin diye.
EVET. İnsan gençken deli dolu oluyor işte" dedi.

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KULAKLARINI JAPON YAPIŞTIRICISI İLE YAPIŞTIRMIŞTI

Ünlü manken Doğa Bekleriz büyüklüğünden şikayet ettiği kulaklarını başına yapıştırınca hastanelik olmasıyla tanınıyor! Güzel manken 2006 yılında bir davet için hazırlanırken saçlarını topuz şeklinde toplattı. Ancak bu saç modeli ile kulakları iyice belirginleşince kulaklarını bir yapıştırıcı ile başına yapıştırdı. Zaman geçtikçe Bekleriz'in kulakları kızarmaya şişmeye başladı. Doktora giden mankene hemen müdahale yapıldı. Bekleriz o dönem açıklamasında "Kepçe kulaklarımdan rahatsız olduğum için bunu hep yaparım. Bu sefer yapıştırıcının üstüne saç spreyi de sıktım. Yapmamam gerekirdi" dedi.

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ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR?

2000'li yılların başlarına damga vuran ancak 2007 yılında podyumlara veda eden Doğa Bekleriz, 2014 yılında radikal bir kararla Mersin'e taşınmış ve ticarete el atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok İbrahim Tatlıses
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