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Bir döneme damga vuran Gelinim Olur Musun’un Tülin’i son haliyle şaşırttı! Adeta bambaşka biri

02.06.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Olur Musun yarışması unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. 2004 yılında yayınlanan Gelinim Olur Musun’da Caner Toygar’la inişli çıkışlı bir ilişkisi olan Tülin Koca’nın son hali gündem oldu. Gelinim Olur Musun’un Tülin’inin şimdiki halini görenler çok şaşırdı.

Bir döneme damga vuran Gelinim Olur Musun’un Tülin’i son haliyle şaşırttı! Adeta bambaşka biri

Ebru Akel’in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Olur Musun yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Ata Türk, 'Semra Kaynana', gelin adayı Sinem Umaş, Caner ve Tülin gibi yarışmacılar programın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyordu. Gelinim Olur Musun’un Tülin’i son haliyle şaşırttı!

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Güzelliği ile dikkat çeken Tülin Koca, Caner Toygar ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki ile adını tüm Tükiye’ye duyurdu.

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Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tülin ve Caner’in aşkı mutlu sonla bitmedi.

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Tüm Türkiye'nin Caner ve Tülin'in evlenmesini beklediği o yıllarda ikili programın dışında pek çok gündüz kuşağı programında da boy gösterdi.

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Yıllar sonra Caner Toygar’ın Esra Erol’un evlilik programıyla ekranlara dönmesinin ardından Tülin de Seda Sayan’ın kadrolu gelin adayı ve yorumcusu oldu.

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Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Tülin Koca’nın son halini görenler çok şaşırdı. Koca’nın olduğu iddia edilen fotoğraflara adeta yorum yağdı.

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Gelinim Olur musun? Ebru Akel

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