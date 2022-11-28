Bir döneme damga vuran ünlü türkücü Şükriye Tutkun son haliyle hayrete düşürdü! Şimdilerde 57 yaşında...

Aslen Artvinli olan ünlü türkücü Şükriye Tutkun, ''Gücüm Yetene Kadar'' ve ''Uyan Sunam'' gibi şarkılarla 2000'lerin başında fırtınalar estirmişti. Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Şükriye Tutkun bakın şimdi ne yapıyor...

Gürcü kökenli bir ailenin kızı olan Şükriye Tutkun, Mimar Sinan Üniversitesi'nde Opera Şan bölümünü bitirdi. Mezuniyetinin ardından müzik öğretmenliği yapan Şükriye Tutkun, TRT Gençlik Korosu'nda görev aldı.

1996 yılında şöhret kapısını aralayan Şükriye Tutkun, 2004 yılında seslendirdiği 'Gücüm Yetene Kadar' bestesiyle hislere tercüman olmuştu. Çeşitli müzikallerde sahneye çıkan yıldız, sanat kariyerini halen sürdürüyor.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

57 yaşındaki Şükriye Tutkun, son haliyle şaşırttı.

Sosyal medyada epey aktif olan bir dönemin efsane ismi, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Şimdilerde tabiatla iç içe bir yaşam süren Şükriye Tutkun, daha önce bir evlilik yapmıştı ancak aradığı mutluluğu bulamamıştı.

Şükriye Tutkun'un sosyal medya paylaşımlarına ''Zarafet eskimez'' ve ''Yıllar size iyi davranmış'' gibi yorumlar yapılıyor.



