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  4. Bir döneme damga vuran Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle olay oldu

Bir döneme damga vuran Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle olay oldu

06.10.2020 14:47 | Son Güncelleme:
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Deli Yürek dizisiyle bir döneme damga vuran ve ardından da oyunculuğu bırakıp kendisini yogaya veren Zeynep Tokuş, Abdominal masaj olarak bilinen karın hareketiyle izleyenleri adeta şoke etti. Tokuş'un yaptığı karın hareketi sosyal medyada gündem oldu.

Deli Yürek dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Tokuş, ekranlardan uzak kalmayı tercih ederek kendisini yogaya verdi. Yoga yaptığı anları sık sık Instagram hesabından da paylaşan 43 yaşındaki Tokuş, son olarak abdominal masaj olarak bilinen bir hareketi yaparken takipçilerine de gösterdi.

Karın kasları içeri çekip geri bırakan Tokuş, akıllara durgunluk veren o anları "Nauli Abdominal masaj ve karın kaslarını güçlendirmek, boşaltım sistemini temizlemek için ideal bir egzersizdir" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Ekran Alıntısı

O anları izleyen sosyal medya kullanıcılar, "Resmen karnı konuştu", "Bunu yaparken evrim mi geçiriyorsun" ve "Bu ne böyle" yorumunu yaptı.

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