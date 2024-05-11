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  4. Bir döneme damga vurmuştu... 55 yaşındaki Esra Ceyhan son halini paylaştı! Görenlerin ağzı açık kaldı

Bir döneme damga vurmuştu... 55 yaşındaki Esra Ceyhan son halini paylaştı! Görenlerin ağzı açık kaldı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
11.05.2024 11:24
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Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı ile ün kazanan sevilen isim uzun yıllar televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmıştı. Son halini paylaşan sunucu gündem olmayı başardı. Güzelliği ile de dikkat çeken Esra Ceyhan'ın son haline sosyal medyada yorum yağdı.

Bir döneme damga vurmuştu... 55 yaşındaki Esra Ceyhan son halini paylaştı! Görenlerin ağzı açık kaldı

Gündüz kuşağı programıyla uzun yıllar televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Ceyhan sevilen isimlerden biriydi. Programında ünlü konukları da ağırlayan Ceyhan'ın son hali çok şaşırttı.

Paylaşımı Mert Demir tarafından kaldırılınca sitem etti: "Ulaşmaya çalıştım ama..." Paylaşımı Mert Demir tarafından kaldırılınca sitem etti: "Ulaşmaya çalıştım ama..."

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan sevilen isim sık sık günlük yaşamına dair paylaşımlar yapıyor.

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"HER GEÇEN GÜN DAHA GÜZELLEŞİYOR"

Şimdilerde 55 yaşında olan ünlü sunucu Instagram hesabından son halini paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı.

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Sunucunun hayranları "Her geçen gün daha güzelleşiyor", "Yıllara adeta meydan okuyor", "Güzelliğiyle kendisine hayran bırakıyor" gibi yorumlar yaptı.

Vitrin


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