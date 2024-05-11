Bir döneme damga vurmuştu... 55 yaşındaki Esra Ceyhan son halini paylaştı! Görenlerin ağzı açık kaldı

Gündüz kuşağı programıyla uzun yıllar televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Ceyhan sevilen isimlerden biriydi. Programında ünlü konukları da ağırlayan Ceyhan'ın son hali çok şaşırttı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan sevilen isim sık sık günlük yaşamına dair paylaşımlar yapıyor.

"HER GEÇEN GÜN DAHA GÜZELLEŞİYOR"

Şimdilerde 55 yaşında olan ünlü sunucu Instagram hesabından son halini paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı.

Sunucunun hayranları "Her geçen gün daha güzelleşiyor", "Yıllara adeta meydan okuyor", "Güzelliğiyle kendisine hayran bırakıyor" gibi yorumlar yaptı.







