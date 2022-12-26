Bir döneme damga vurmuştu! VJ Bülent kalp spazmı geçirip anjiyo oldu... VJ Bülent'in son hali merak edildi

Kral Tv de sunduğu programlarla geniş bir hayran kitlesi edinen Bülent Çarıkçı nam-ıdiğer VJ Bülent uzun süredir ekranlardan ve gözlerden uzak yaşıyor. Edirne'de yaşayan ünlü VJ'den kötü haber geldi.

Ünlü VJ Bülent Çarıkçı, Edirne de geçirdiği kalp spazmı sonucu acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Magazinsortie'nin haberine göre; annesinin vefatının ardından psikolojik tedaviyi reddettiğini belirten VJ Bülent, bu durumun kalp spazmını tetiklediğini söyledi. İlk olarak Edirne Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Bülent Çarıkçı, sonrasında özel bir hastanede anjiyo oldu.

EVDE TEK BAŞINA KORKUNÇ ANLAR

VJ Bülent, "2 yıl 1 ay önce annemi kaybettim. Çok üzüldüm, gözyaşım hiç dinmedi... Sonunda kalp spazmı geçirmişim. Her şeyin başı üzüntü. Beni bu duruma getiren üzüntü oldu. Gece 04.00 civarı rahatsızlandım... Ağrıdan uykudan uyandım. Ateş bastığı için ayakta serin bir yer bakıyordum, sonrasında bir anda bayılmışım, hatırlamıyorum... Kafamı cama ve yere vurabilirdim, Allah'tan yumuşak bir yere gelmiş başım.. Uyandığımda su gibiydim. Vücudum çok su atmış... Tektim evde, kendime gelir gelmez ambulansı aradım sonrasında hastaneye yetiştirdiler" dedi.

ANNESİNİN ÖLÜMÜYLE SARSILDI

VJ Bülent "Sanal anjiyo yaptılar bana. MR çekildi ve damardan sıvı bir ilaç ilaç verdiler. Bu yeni bir teknikmiş... Sonrasında çok yorgun hissettim kendimi. Bugün daha iyiyim. Doktor 'kalbine dışarıdan bir etken olmuş' dedi. Bir ara aşıdan da şüphelendim... Bana doktor, 'Annene 2 yıl ağlamak ne demek? Sen kalbini krize sokmuşsun!..." dedi. Artık üzülmek yok. Bundan böyle elimden geldiğince stresten uzak durmaya çaba sarf edeceğim" dedi.





