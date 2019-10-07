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Bir dönemin fenomeniydi, geri döndü! Yaptığı şovla yürekleri ağza getirdi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 07.10.2019 20:37 | Son Güncelleme

90’lı yıllarda yaptığı şovlarda televizyon ekranlarında geniş yer bulan Cemil Urhan geri döndü. Orhangazi ilçesinde gösteri yapan Urhan, çivili tahta ile iki otomobilin arasına girdi. Urhan’ın göğsünden ve boynundan motosikletler geçti. Motosikletle akrobasi gösterilerinin de yapıldığı organizasyonda izleyicilerin yürekleri ağzına geldi.

90’lı yıllarda yaptığı tehlikeli gösterilerle televizyon ekranlarında geniş yer bulan ve ‘Çılgın Cemil’ adı verilen Urhan Spor Salonu işletmecisi Cemil Urhan, yeniden sahneye döndü. Urhan’ın haftalardır beklenen şovu Orhangazi’de Cumhuriyet meydanında gerçekleşti. Cemil Urhan’ın Orhangazi’deki gösterisine motosiklet ekibi de yer aldı. İki motosikletin akrobasi gösterisi ilgiyle izlendi. Tek tekerlek üzerinde tur atan göstericiler üzerinde tek ayakta durarak motosiklet kullandı.

Yeniden sahnelere dönen Cemil Urhan, Orhangazi’deki gösterisinde çıplak vücudu ile çivi dolu tahtanın üzerine yattı. Çivili tahtayla, gaza basan iki otomobilin arasında duran Urhan, üst üste dizilmiş kiremitlerin üzerine elini koyarak kiremitleri balyozla kırdı. Göğsünden ve boynundan motosikletleri geçiren Urhan’ın tehlikeli şovları izleyicilerin yüreklerini ağzına getirdi.

Gösteriler sırasında geniş güvenlik tedbiri alınırken, sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Cemil Urhan’ın meydandaki şovunu Orhangazi Kaymakamı Dr.Yalçın Yılmaz, Emniyet Müdürü Halis Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Sancar, Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere ile birlikte yüzlerce Orhangazili izledi. Urhan’ın gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
çılgın cemil bursa gösteri

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