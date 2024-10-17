Bir dönemin ünlü mankeni Nefise Karatay'a mesaj yağıyormuş! "Siz de yaşlandınız"

Bir dönem Mehmet Ali Erbil ile verdiği pozlarla hafızalara kazınan manken Nefise Karatay yıllara meydan okuyor.

1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay bir döneme damga vuran isimler arasında yer alıyor. Yıllar geçmesine rağmen sektörde olan hem oyunculuk hem de sunuculuk yapan Karatay 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirdi.

Nefise Karatay spor yapıp 2 öğün beslenerek yıllara meydan okuyor ve formunu koruyor. Sosyal medyada sık sık fit görünümünü paylaşan Nefise Karatay Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu.

Nefise Karatay kendisine sık sık "Siz de yaşlandınız" mesajı geldiğini açıkladı.

Nefise Karatay "Çok şükür inşallah daha da yaşlanırım. 80-90'lı yaşları sağlıklı görebilmek ne büyük şans" dedi.