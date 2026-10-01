Sevdan Bir Ateş ABC1’de 10+ reytingi geçti! Rekor kırdı

Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ı başrollerde buluşturan Sevdan Bir Ateş son bölümüyle de adından söz ettirdi. Kapadokya’nın eşsiz atmosferiyle bütünleşen sahneleri ve güçlü oyunculuklarıyla dikkat çeken dizi reytingleri alt üst etti.

Yayınlandığı bölümlerle sosyal medyada da gündem olan Sevdan Bir Ateş, ABC1 grubunda 10 reyting seviyesini geçmeyi başardı. Elde edilen sonuç, dizinin özellikle geniş izleyici kitlesi üzerindeki karşılığını gözler önüne serdi.



Reyting sonuçlarının açıklanmasının ardından “Sevdan Bir Ateş” adı kısa sürede gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Sevdan Bir Ateş Total'de 9,68, AB'de 8,36, ABC1'de 10,06 reyting aldı.

Dizi haftalık reyting sıralamasında Uzak Şehir'i yerinden ederek de dikkat çekmişti.



SEVDAN BİR ATEŞ KONUSU NE?

Mirza ile Leyla’nın yıllar önce yarım kalan hikayesi bugüne taşıyor. Mirza’nın Leyla’ya ettiği yemin, Leyla’nın başka bir yere gönderilmesi ve uzun yıllar sonra ikilinin yeniden karşı karşıya gelmesi, geçmişte yaşananlara dair merakı giderek artırıyor.

Bir yanda Leyla’nın hayatını değiştiren ayrılık, diğer yanda Mirza’nın konaktaki düğün hazırlıkları yer alırken; yıllar sonra gelen bu yüzleşme, ikili arasındaki kapanmamış hesapların da habercisi oluyor.