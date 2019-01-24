Bir erkek, iki kadın! 'Üç ebeveynli çocuk'

İspanyol genetikçiler, dünyadaki ilk ‘üç ebeveynli çocuğun’ yeni versiyonu olan bir gebelik ameliyatı gerçekleştirerek, 32 yaşındaki Yunanistan vatandaşı bir kadının gebe kalmasını sağladı.

Sputnik’in aktardığı habere göre, Embryotools şirketi araştırma direktörü Nunu Costa Borges, yaptıkları ameliyatla ilgili “Bir erkek ve iki kadından alınan gametleri kullanmamıza rağmen, doğacak çocuğun tüm özelliklerinin bağlı olduğu nükleer DNA, normal döllenmelerde olduğu gibi, sadece biyolojik anneden miras kalır. İkinci kadının yumurta hücresinden sadece 37 gen ya da yüzde bir genom içeren mitokondrial DNA’sı kalır” dedi.

İLK DOĞUM MEKSİKA’DA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Üç yıl önce Meksika’daki bir klinikte iki anne ve bir babadan olan üç ebeveynli bir çocuk doğmuştu. Daha sonra genetik deneylerin yasak olmadığı Ukrayna’daki kliniklerden birinde de benzer yöntemle bir çocuk doğdu.

2009’da maymunlar üzerinde yapılan deneyler sırasında genetikçi Şukrat Mitalipov ekibi tarafından geliştirilen bu prosedür, esas olarak klonlamaya benziyor. Bilim insanları döllenmiş bir yumurtanın çekirdeğini alarak, çekirdeği daha önce alınmış olan donör yumurta hücresine aktarıyor.