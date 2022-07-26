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Bir Fenerbahçe taraftarı, Dinamo Kiev kafilesine ulaştı! Denk geldiği futbolcuya bakın ne söyledi...

26.07.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Dinamo Kiev yarın akşam karşı karşıya gelecek. Kiev kafilesi dün sabah saatlerinde İstanbul'a gelerek kampa girdi. Havalimanında Dinamo Kiev kafilesini gören Fenerbahçeli bir taraftar, Kiev'in futbolcusuyla konuştu. Fenerbahçe'ye gol atmaması için ricada bulunan taraftar sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için kritik sınavını yarın akşam saat 20.00'de Dinamo Kiev'e karşı verecek. İlk maçtan 0-0'lık eşitlikle ayrılan sarı-lacivertliler, rakibini İstanbul'da yenerek bir üst tura çıkmanın planlarını yapıyor. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadele için İstanbul'a gelen Dinamo Kiev kafilesi ilginç bir olay yaşadı.

"FENERBAHÇE'YE GOL ATMA"

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Fenerbahçeli bir taraftar, Dinamo Kiev kafilesini görür görmez telefonuyla kayda almaya başladı. Onlarla konuşup etkileyeceğini ifade eden taraftar, Kiev'in bir oyuncusunu kamerasına kaydetti. Yanına kadar giden taraftar, "Fenerbahçe'ye gol atma" diyerek esprili bir şekilde oyuncuyla konuştu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

SAVUNMA SIKINTISI

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Sarı-lacivertlilerde savunma hattındaki eksikler can sıkıyor. Kim Min-jae'nin transfer görüşmeleri sebebiyle kadroda yer almamasının yanı sıra Serdar Aziz'in sakatlanması, Jesus'un elini bir hayli zora soktu. Bu oyuncuların yokluğunda Tisserand ve Szalai dışında asıl bölgesi stoper oyuncu bulunmazken, Arao ve Novak alternatif olarak düşünülüyor.

SERDAR AZİZ GÖREV ALAMAYACAK

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Fenerbahçe 'de sakatlığı bulunan Serdar Aziz, Dinamo Kiev maçında görev alamayacak. Polonya'da oynanan ilk karşılaşmaya 11'de başlayan ancak ikinci yarıya sakatlığı sebebiyle devam edemeyen Serdar Aziz, rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Dinamo Kiev maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Alta, Osayi-Samuel, Tisserand, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Rossi, Joshua King, Enner Valencia."

JESUS'UN SARI KARTI BULUNUYOR

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un sarı kartı bulunuyor. Jorge Jesus, turun ilk maçında saha kenarından yaptığı itirazlar sonucu mücadelenin hakemi tarafından 72'nci dakikada sarı kartla cezalandırıldı.


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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe şampiyonlar ligi
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