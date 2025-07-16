Bir Feribot Uzaklıktaki Yunan Adaları

Yaz tatilini Ege’nin serin sularına ve rengârenk Yunan adalarına ayırmak gibisi yok. Türkiye’nin batı kıyılarından kalkan feribotlarla sadece saatler içinde çok uzaklara varmış gibi hissedebilirsiniz. Örneğin; Ayvalık’ta sabahı karşılayıp öğleden önce Midilli’yi, akşamüzeri Kaş’tan kalkan teknelerle Meis’in turkuazını görmenin heyecanını kim kaçırmak ister?

Kapıda Vize Uygulaması Nedir? Kimler İçin Geçerli?

Yunanistan’ın başlattığı “kapıda vize” uygulaması sayesinde, Türk pasaportlularının belirli adalara 7 gün süreli kolay vize ile giriş yapması mümkün hale geldi. Resmi duyurulara göre uygulama 2024 Nisan’da başladı ve 1 Nisan 2025’ten itibaren 1 yıl daha uzatıldı. Bu kapsamdaki adalar arasında Sakız (Chios), Midilli (Lesbos), Rodos, Samos (Sisam), Kos, Meis (Kastellorizo) başta olmak üzere Leros, Kalimnos, Limnos, Symi, ayrıca yeni eklenen Semadirek (Samothraki) ve Patmos var.

Uygulamadan yararlanmak için feribot biletini aldığınız seyahat acenteleri üzerinden önceden başvuru yapılıyor. Gerekli belgeler arasında en az 6 ay geçerli pasaport, feribot bileti, otel rezervasyonu, seyahat sigortası, başvuru formu ve 2025 yılı için öngörülen vize ücreti bulunuyor. Pasaportunda KKTC giriş çıkış damgası bulunanlar maalesef kapıda vize alamıyor

Hangi Şehirden Hangi Adaya Gidilir?

Türkiye’nin çeşitli limanlarından Yunan adalarına feribot seferleri düzenleniyor. Öne çıkan rotalar şunlardır:

Ayvalık – Midilli (Lesvos): Sabah ve akşam seferleriyle yaklaşık 45 dakikada ulaşılır.

Çeşme – Sakız (Chios): Yarım saatte yakın bir yolculukla, yaz boyunca günlük düzenli seferler vardır.

Kuşadası – Samos (Sisam): Kuşadası limanından Samos’un Vathi ve Pythagorion limanlarına her gün sefer bulmak mümkün.

Bodrum – Kos (İstanköy) ve Leros (İleriye): Bodrum merkez, Kale, Turgutreis limanlarından Kos’a düzenli feribot var, seyahat süresi 1-2 saat. Ayrıca Bodrum’dan küçük Leros Adası’na ve Datça’dan Simi’ye de sezonluk seferler oluyor.

Marmaris/Fethiye – Rodos: Hem Marmaris’ten hem Fethiye’den Rodos’a feribot kalkıyor. Yolculuk yaklaşık 1-2 saat sürer.

Kaş – Meis (Kastellorizo): Türkiye ana karasının en yakın Yunan adası olan Meis’e Kaş’tan kısa (1-1,5 saat) feribot seferleri düzenleniyor.

Bu şehirlerin dışında Bodrum’dan Rodos’a veya İzmir’den Samos’a aktarmalı alternatifler de bulunabiliyor. Her sefer için biletleri öncaeden almak, dolayısıyla dönüş planı da yaparak almak faydalıdır.

Öne Çıkan Yunan Adaları

Yunan adaları, hem tanıdık hem bambaşka. Feribottan indiğiniz anda başka bir dünyaya geçmiş gibi oluyorsunuz. Deniz aynı deniz ama sokaklar, tatlar ve zamanın akışı bambaşka...

Midilli (Lesvos)

Midilli, Türkiye’ye çok yakın büyük bir ada. Volkanik yapılı plajları, kendine has tavernaları ve yöresel tatlılarıyla ünlü. Özellikle zeytinyağı, mastika benzeri tiryakileri cezbeden ‘otlu’ yiyecekleri ve Ladotiri gibi yağlı yöresel peynirleriyle meşhurdur. Tarihi Molivos (Mithymna) kasabası bakımlı taş evleri ve kalesiyle romantik bir yerdir. Ayvalık’tan kolay ulaşılan Lesvos’un ünlü içkisi ouzo’nun fabrikaları Plomari bölgesinde toplanmıştır.

Sakız (Chios)

Adını ülkemizde damla sakızı olarak bilinen sakız ağaçlarından alır. Çeşme’ye 30 dakika mesafede anakaradan en hızlı geçilen adadır. Sakız, arnavut kaldırımlı Orta Çağ köyleri (özellikle Mesta), şifalı kaplıcaları ve en ünlü tarım ürünü damla sakızı (mastiha) ile dikkat çeker. Kardamyla’da ünlü anahtar delikli evleri, köy kahveleri ve taze sakız reçeli tatmadan dönmemek gerekir. Yazın uzun kum plajları ve Çeşme’ye yakınlığıyla da tercih edilir.

Kos (İstanköy)

Bodrum’a komşu hareketli bir ada. Tarihi kişiliğiyle öne çıkar: efsanevi doktor Hipokrat’ın memleketi olduğu söylenir. Kos’un daracık sokaklarında Hippokrat İyileştirme Merkezi kalıntıları, kalesi ve antik agora kalıntılarını gezebilirsiniz. Gece hayatı, sahil boyu tavernaları ve kumlu plajları ile de turist çeker. Bol tatlı zeytinyağlı ve mezeleriyle akşam üstü deniz kenarında bir mezze sofrası kurmak Kos’un klasiklerinden.

Samos (Sisam)

Türkiye kıyılarına en yakın büyük adalardan biri, yemyeşil doğasıyla ünlüdür. Ege’nin nemli havası sayesinde ormanlarla kaplı; iç bölgelere hapsolan Pythagoreion ve Heraion antik kentleri şehir manzaralarıyla güzeldir. Ege’yi kucaklayan ünlü Seferihisar Sığacık’tan bile görülen Sisam’da, Kokkari köyündeki balık restoranları ve şarap mahzenleri ünlüdür. Tokatlı Kanyonu, Meryem Ana Kilisesi gibi yerler sakinlik arayanlara. Ayrıca Pythagoras’ın doğduğu ada olan Samos’un el yapımı Muscat şarabı mutlaka tadılmalı.

Rodos

Türkiye’den feribotla ulaşılabilen en büyük adalardandır. Dünya çapında meşhur Rodos Şövalyeler Kalesi ile eski şehir UNESCO korumasındadır. Limana yakın sokaklardaki taş evler, kaleye tırmanış ve limandaki hareketli sahil şeridi ziyaret edilmesi gereken yerlerdir. Lindos antik kenti, akropolis manzarası ve güneşin batışı eşliğinde deniziyle ünlüdür. Rodos mutfağı da lezzetlidir; mezeler, deniz ürünleri ve adanın yerel birası çokça tercih edilir.

Meis (Kastellorizo)

En küçük olan Meis, Kaş’ın hemen karşısında, kırmızı çatılı evleri ve mavi kubbesiyle kartpostallık bir adadır. Minyatür sayılabilecek bu adada Türkçe pek anlaşılır, atmosfer çok samimidir. Limandaki kilise, eski cami ve kale kalıntılarıyla yapılı bir yürüyüş hattı vardır. Etrafındaki koylara düzenlenen yarım günlük tekne turlarında “Mavi Mağara” (Blue Cave) mutlaka rota. Gündüz Masmavi bir denizde yüzüp akşam ada meydanındaki balıkçılardan mezelerin tadına bakmak, Meis deneyiminden sayılır.

Feribot Yolculuğu Hakkında Pratik Bilgiler

Feribotla adaya gitmek benzersiz bir deneyimdir; masmavi deniz, ufukta yükselen adalar… Ancak birkaç pratik önlemle yolculuğu sorunsuz geçirebilirsiniz. Öncelikle pasaportunuz ve vizeniz eksiksiz olmalı... Feribot bileti satın alırken gidiş-dönüş hatta günün saatlerini göz önünde bulundurun; özellikle günübirlik turlarda akşam dönüş seferini kaçırmamak gerekiyor. Limana en az 30-60 dakika erken gitmekte fayda var; gümrük işlemleri genel olarak hızlı ilerlese de beklenmedik kalabalık olabiliyor.

Yaya yolcu veya araçlı olsun, araç ruhsatı, varsa uluslararası ehliyet, yeşil sigorta gibi belgeler de hazır bulunsun. Feribot içi genelde koltuklu yolculuk olduğundan rahat ayakkabı giyin, dışarı çıkıp açık güvertede dolaşabilirsiniz. Güneş kremi unutmayın; balkonda veya üst güvertede ani güneş yanıkları olabiliyor.

Türkçe konuşmak kimseye tuhaf gelmez ama ada içi bazen Yunan edası olabileceğinden basit Yunanca kelimeler bilmek eğlenceli olacaktır. Euro nakit bulundurmak da önemli; küçük kafelerde veya ada içindeki büfelerde bazen kart geçmemesi olabiliyor. Feribotta atıştırmalık yiyecek ve su alınabilir, ancak birada veya meze tabağında denize inmek daha keyifli. Gümrük geçişinde pasaportunuzu ve biletinizi hazır tutun. Yolculuk tarzınıza göre son olarak: Yazın çok yoğun saatlerde gümrük ve iskelesi kalabalık olabileceğinden rezervasyonunuzu erkenden yapın. Kabin yoksa sırt çantanızdan fazlasını almayın; güneş gözlüğü, şapka, küçük sırt çantası genelde yeter. Feribotlar genelde konforlu, hızlı katamaran veya daha büyük araçlı feribot şeklinde. Yolculuk yaklaşık 30 dakika – 2 saat arası değişir.

Adalarda Yapılmadan Dönülmemesi Gerekenler

Her adanın ruhu farklı, yaşattığı his bambaşka. Kimisi tarihle büyülüyor, kimisi doğasıyla sarıp sarmalıyor. Ama bazı anlar var ki, o adaya dair hafızanızda hep yer ediyor. Şimdi sırada, bu özel anları yakalayabileceğiniz öneriler var

Midilli’de Molivos Tepesine Çıkın

Geleneksel taş evler ve rıhtımdaki tavernalarda ouzo eşliğinde gün batımını izleyin. Petra bölgesindeki Arhangelos kilisesinin 360° deniz manzarası da unutulmazdır.

Sakız’da Eski Köyleri Keşfedin

Mesta ve Pyrgi köylerinde dolaşmak, labirent gibi sokaklarda dolaşıp beyaz-siyah desenli evleri görmek gerek. Damla sakızı ürünleri ve sakızlı Likör denemeyi ihmal etmeyin. Karfas plajında denize girip gün boyu dinlenin.

Kos’ta Hippokrat’ın İzinde Yürüyün

Kos antik kentindeki Hipokrat Ağacı’na ve Asclepion antik şifa merkezine uğrayın. İstanköy’ün o meşhur camii, kale ve Agora’sını gezin. Akşam üstü eşsiz manzaraya nazır Limanı çevresindeki meşrubat barlarda serinleyin.

Samos’ta Şarap Tadın

Adanın kuzeyindeki Kakoperato üzüm bağlarında Samos’un tatlı muskat şaraplarından deneyin. Pythagoreion’da liman kordonunda yemek sonrası yürüyüş, balık, kalamar ve buz gibi rakı üçlüsü mutlaka yaşanmalı. Thermessos kaplıcaları veya Kokkari’nin pitoresk balık lokantaları da gündüz programına eklenebilir.

Rodos’ta Orta Çağ’a Yolculuk

Rodos şehir surları ve sokaklarında antik atmosferi soluyun. Şehir Kale’sine çıkın, kuzeye doğru Akropolis tapınağını ziyaret edin. Liman kıyısındaki eski Rodos sokaklarında antik sütunlar arasında kahve için. Ayrıca adanın meşhur kelebek vadisi yeşil bir yürüyüş fırsatıdır.

Meis’te Mavi Mağara’ya Tekneyle Gidin

Gününüzü mavi mağara tekne turuna ayırın. Ege’deki akvaryum gibi berrak sularda yüzmenin keyfini yaşayın. Akşam ise limandaki kafelerde mezelerin ve dondurmanın tadına varın; Meis’in kendine özgü köy atmosferini ömürlük anılarla doldurarak ayrılın.