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Bir fotoğrafçı, dev konteyneri fotoğraf makinesi haline getirdi!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 17.07.2019 09:25 | Son Güncelleme

Daha önce de çok ilginç nesnelerden fotoğraf makineleri yapan Brendan Barry, bu sefer en "büyük" işini gerçekleştirdi ve bir konteyneri fotoğraf makinesi haline getirdi.

Bir fotoğrafçı, dev konteyneri fotoğraf makinesi haline getirdi!

Fotoğrafçı Brendan Barry, hiç umulmadık nesnelerden kendin yap türünde kameralar yapan bir isim. Fotoğrafçı daha önce ananas, vitrin mankeni, ekmek somunu gibi birçok farklı nesneden kameralar yapmıştı.

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Kendisinin en ünlü projesi ise 200 dolarlık bir konteynerden yaptığı devasa kamera ve taşınabilir karanlık oda.

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Barry, yeni projesiyle ilgili olarak şakayla karışık “dünyanın en büyük, en yavaş ve en kullanışsız Polaroid kamerası” diyor.

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İlk bakışta boşa zaman öldüren bir proje gibi dursa da Barry, bu devasa kameranın çok da fazla zamanını almadığını söylüyor. Tabii burada, kendisinin bir projeyi gerçekleştirmeden önce tüm adımlarını detaylı bir şekilde hesaplamasının etkisi de oldukça fazla.

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Konteyneri dönüştürme işi tamamlandığında, fotoğraf çekme ve fotoğraf geliştirme alanına da dönüştürüldü. Konteyner ayrıca bir öğrenim alanı ve atölye düzenleme alanı oldu. Bu yeni konteyner kamera tekerlekli sandalye erişimine uygun, tamamen havalandırmalı, güneş enerjili ve her yaştan kalabalık insan gruplarını karşılayabilecek yeteneğe sahip. Konteynerin içerisinde baskı yıkama sistemi, lens hareketleri ve çalışan bir mekanik örtücü ayna bulunuyor.

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Barry, konteyner kamerasını bitirdikten sonra yaşadığı yer olan Northernhay Gardens’a bıraktı. Bu yeni kamerasıyla üç hafta boyunca fotoğraflar çeken fotoğrafçı bölge insanlarıyla, eğitim merkezleriyle fotoğrafçılık atölyeleri düzenledi. Bazen de kamera halka açık hale getirildi ve insanlar geleneksel görüntü yaratma sürecini deneyimleyebildiler.

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Üç haftalık sürenin sonunda yeniden değiştirilen konteyner bu sefer, kendisiyle çekilen fotoğrafların sergilendiği bir galeri haline getirildi.

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