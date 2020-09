Bir garip Kore yapımı: Goblin konusu ve oyuncuları

Goblin ya da diğer adıyla "Guardian: The Lonely and Great God" bir ölümsüzün ölmeye çalışmasını anlatıyor. Goblin konusu bizleri günümüzden 900 yıl öncesine götürüyor. Kim Shin, dönemin krallığını koruyan ve hiç yenilgi görmemiş bir general, kız kardeşi ise kraliçe. Bir gün savaşa gitmeden önce kralla görüşüyor ve kral Kim Shin'e bir kılıç hediye ederek savaştan sağ dönmemesini emrediyor. Kim Shin ise savaşta kralın ona verdiği kılıçla krallığı korumayı başarıyor ve savaşı kazanarak eve dönüyor. Ancak kral emrine itaat etmediği için onu vatan haini ilan ediyor ve gözlerinin önünde başta kraliçe olmak üzere tüm sevdiklerini öldürüyor.

Güney Kore'de en çok izlenen yapımlar arasına giren ve onlarca ödül kazanan Goblin dizisi Türkiye'de de Kore dizisi izleme alışkanlığını kazandıran yapımlardan biri oldu. Goblin final bölümü 2017'de ekrana veda etti. tvN kanalında yayınlanan Goblin dizisinin yönetmenliğini Secret Love, School 2013 ve Descendant of Sun gibi yapımların yönetmen koltuğunda gördüğümüz Lee Eun-Bok üstlenirken, senaristliğini de The Heirs, Secret Garden ve Descendant of Sun gibi yapımların senaristi Kim Eun-Sook yapmış.

Kim Go-Eun, The Muse filmiyle ödülleri topladıktan sonra Goblin'de oynayarak asıl büyük çıkışını yaptı. 2020 yılında The King: Eternal Monarch dizisinde oynayan Kim Go-Eun, pek çok yeni proje için hazırlanıyor.

Goblin dizisiyle adeta yıldızlaşan Lee Dong-Wook, 2019 yılında başrol oynadığı Touch Your Heart and Hell Is Other People dizilerinin ardından şimdi de bir Netflix dramasında başrol oynayacak.

Kim Sun/Sunny (Yoo In-Na)

Sunny olarak da bilinen Kim Sun, bir tavuk restoranı işletiyor. Dobralığı ve güzelliğiyle herkesin dikkatini üstüne çeken Kim Sun, Azrail'e ilk görüşte aşık oluyor ve tüm hayatı değişiyor.

Goblin'le yıldızı parlayan Yoo In-Na, hemen ardından Lee Dong-Wook'la Touch Your Heart dizisinde başrol olarak yer aldı.

Goblin Ne Demek?

Goblin, İngilizcede "cin" anlamına gelse de dizideki anlamı tam olarak bu değil. Goblin, Kore efsanelerinde eski çağlardan beri yaşayan ve ölümsüz olduğuna inanılan varlıklar için kullanılıyor.

Goblin Dizisi Kaç Sezon Sürdü?

Goblin dizisi 2016 ve 2017 yılları arasında tek sezon olarak yayınlandı ve 16 bölüm sürdü.

Goblin Dizisi IMDb Puanı Kaç?

Goblin dizisi IMDb puanı 8,6.