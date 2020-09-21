Bir garip Kore yapımı: Goblin konusu ve oyuncuları

Güney Kore'de en çok izlenen yapımlar arasına giren ve onlarca ödül kazanan Goblin dizisi Türkiye'de de Kore dizisi izleme alışkanlığını kazandıran yapımlardan biri oldu. Goblin final bölümü 2017'de ekrana veda etti. tvN kanalında yayınlanan Goblin dizisinin yönetmenliğini Secret Love, School 2013 ve Descendant of Sun gibi yapımların yönetmen koltuğunda gördüğümüz Lee Eun-Bok üstlenirken, senaristliğini de The Heirs, Secret Garden ve Descendant of Sun gibi yapımların senaristi Kim Eun-Sook yapmış. Fantastik bir dramayı romantizm ve komediyle harmanlayarak işleyen Goblin, çoğu platformda en iyi Asya dizisi olarak niteleniyor. Fantastik yapımları ve Kore dizilerini sevenler için Goblin konusu ve oyuncuları hakkındaki detayları araştırdık. Goblin Dizisi Konusu Goblin ya da diğer adıyla "Guardian: The Lonely and Great God" bir ölümsüzün ölmeye çalışmasını anlatıyor. Goblin konusu bizleri günümüzden 900 yıl öncesine götürüyor. Kim Shin, dönemin krallığını koruyan ve hiç yenilgi görmemiş bir general, kız kardeşi ise kraliçe. Bir gün savaşa gitmeden önce kralla görüşüyor ve kral Kim Shin'e bir kılıç hediye ederek savaştan sağ dönmemesini emrediyor. Kim Shin ise savaşta kralın ona verdiği kılıçla krallığı korumayı başarıyor ve savaşı kazanarak eve dönüyor. Ancak kral emrine itaat etmediği için onu vatan haini ilan ediyor ve gözlerinin önünde başta kraliçe olmak üzere tüm sevdiklerini öldürüyor.

Sıra Kim Shin'e geldiğinde kral ona verdiği kılıcı göğsüne saplayarak onu da öldürüyor. Ancak Tanrı Kim Shin'e bir ödül veriyor. Kim Shin yıllar sonra bir ölümsüz (goblin) olarak uyanıyor. Kim Shin bunu ödülden çok ceza gibi görüyor çünkü ölümü hiçbir zaman unutmuyor ve kılıcı hiçbir zaman göğsünden çıkaramıyor. Kılıç çıkınca küle dönüşüp öleceğini bilen Kim Shin bunun huzuruna kavuşmak istiyor ve gelinini arıyor. Çünkü kılıcı çıkarabilecek tek kişi goblinin gelini ancak yüzyıllarca onu bulamıyor. Kim Shin bir gün ölüm meleğiyle karşılaşıyor. Önceki hayatında büyük bir kötülük yaptığı için Azrail olarak dünyaya geri dönen bu melek, önceki hayatında yaşadığı hiçbir şeyi hatırlayamıyor. Kim Shin, ölüm meleğinin canını alması gereken hamile bir kadını kurtarıyor ve kadın bir kız bebek dünyaya getiriyor. Ancak bu olaydan sonra ölüm meleği ne çocuğun ne de Kim Shin'in peşini bırakıyor. Fantastik bir hikayeyi günlük hayata romantizm ve komedi unsurlarını katarak başarılı bir şekilde uyarlayan Goblin'i izlediğinize pişman olmayacaksınız.

Goblin Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Özenle yazılan karakterlerin hakkını vererek diziyi arşa çıkaran oyuncular, Goblin dizisinin aldığı yüksek reyting ve ödüller sayesinde yıldızlaştı. Sizin için Goblin oyuncuları ve karakterlerinin kısa bir listesini hazırladık. Kim Shin/Goblin (Gong Yoo) Kim Shin, eski Kore masallarında geçen mitolojik bir varlık olan goblinin günümüzde ete kemiğe bürünmüş hali. 900 yıl önce kralı onu kıskandığı için öldüren ancak Tanrının lütfuyla hayata geri dönen ve ölümsüz olan Kim Shin, sevdiklerini kaybettiği ve çok acı şeyler yaşadığı için ölmek istiyor. Ölümü yüzyıllardır hiç aklından çıkaramıyor, bu yüzden üzgün ve mesafeli biri. Ancak onu niteleyen tek şey ölümsüzlüğü değil, aynı zamanda zamanı durdurabiliyor ve bir insanın geleceğini görebiliyor. Yüzyıllardır aradığı gelinini bulup sonra da huzur içinde ölmek isteyen Kim Shin, belki de Azrail'le dalga geçebilen tek insan. Ünlü oyuncu Gong Yoo, Goblin dizisi sayesinde kariyerinde büyük bir ilerleme kaydetti. Bugünlerde yeni bir Netflix projesinde rol alacağı konuşuluyor.

Ji Eun-Tak (Kim Go-Eun) Küçük yaşta ailesini kaybettiği için teyzesiyle beraber yaşayan Ji Eun-Tak, lise üçüncü sınıf öğrencisi. Teyzesinin yanında pek de iyi koşullarda yaşamayan Ji Eun-Tak, annesi doğum gününde öldüğü için her doğum gününde kendine pasta alıp bir dilek tutuyor. Bu dileklerden en büyüğü olan üniversiteye gitmek için de yarı zamanlı pek çok işte çalışıyor. Hayaletleri görebilen Ji Eun-Tak, çevresi tarafından garip karşılandığı için hiç arkadaşı yok. Yine de zor koşullarını sırtlamayı bilen, eğlenceli ve parlak bir genç. Bir gün Kim Shin'le tanışmasının ardından tüm hayatı değişiyor. Kim Go-Eun, The Muse filmiyle ödülleri topladıktan sonra Goblin'de oynayarak asıl büyük çıkışını yaptı. 2020 yılında The King: Eternal Monarch dizisinde oynayan Kim Go-Eun, pek çok yeni proje için hazırlanıyor. Azrail (Lee Dong-Wook) Diziye göre önceki hayatlarında çok büyük kötülükler yapan kişiler dünyaya Azrail olarak geri döner ve hafızaları silinir. Goblin'deki Azrail de bu şekilde tekrar hayata dönüyor, önceki hayatında neler yaptığını bilmiyor ve kafası karışık bir şekilde yaşamaya çalışıyor. Kim Shin'le zoraki bir ev arkadaşlığı yapan Azrail onunla acı tatlı sürtüşmeler yaşasa da sonrasında dost oluyorlar. Yaşadığı aşkla kalbinizi ısıtacak, yaptığı esprilerle sizi kahkahalarla güldürecek bir Azrail'le tanışmaya hazır mısınız?