Bir gören bir daha baktı! Köpeğini boyayıp çizgi film karakterine çevirdi... Sosyal medyadan tepki yağdı

Miami Heat ile Minnesota Timberwolves arasındaki basketbol maçında tribünde sahibinin kucağında kameralara yansıyan köpek Pokemon çizgi filminden fırlayan bir Pikachu’ya benziyordu. Tüylerinin tamamı sarıya,yanakları kırmızıya, kulakları ise siyaha boyanan köpeği görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede tepkileri üzerine çekti.

TEPKİLERİN ODAĞI OLDU

Sosyal medya kullanıcıları köpeği gördüklerinde gözlerine inanamadıklarını söyleyerek köpeğin sahibini eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu nedir? Dünyada neler oluyor?” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Köpeğin bu şekilde kalıcı olarak boyanmış olabileceğine inanmak istemiyorum” yorumunu ekledi.