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  4. Bir gören bir daha baktı! Köpeğini boyayıp çizgi film karakterine çevirdi... Sosyal medyadan tepki yağdı

Bir gören bir daha baktı! Köpeğini boyayıp çizgi film karakterine çevirdi... Sosyal medyadan tepki yağdı

30.12.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada sahibi tarafından gerçek bir çizgi film karakterine benzetilen köpeğin görüntüsü tepkilere neden oldu. Bir NBA maçında sahibinin kucağında görüntülenen köpeğin Pokemon’un popüler karakteri Pikachu’ya benzemesi için sarıya boyanması sosyal medyada eleştiri oklarını üzerine çekti.

Bir gören bir daha baktı! Köpeğini boyayıp çizgi film karakterine çevirdi... Sosyal medyadan tepki yağdı

Miami Heat ile Minnesota Timberwolves arasındaki basketbol maçında tribünde sahibinin kucağında kameralara yansıyan köpek Pokemon çizgi filminden fırlayan bir Pikachu’ya benziyordu. Tüylerinin tamamı sarıya,yanakları kırmızıya, kulakları ise siyaha boyanan köpeği görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede tepkileri üzerine çekti.

TEPKİLERİN ODAĞI OLDU

KAPAK2

Sosyal medya kullanıcıları köpeği gördüklerinde gözlerine inanamadıklarını söyleyerek köpeğin sahibini eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu nedir? Dünyada neler oluyor?” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Köpeğin bu şekilde kalıcı olarak boyanmış olabileceğine inanmak istemiyorum” yorumunu ekledi.

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sosyal medya NBA köpek Pokemon pikachu

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