Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Sosyal medyadan tepki çeken görüntüler! Köpeğini bir leğenin içine koyup tüylerini kırmızıya boyadı

Sosyal medyadan tepki çeken görüntüler! Köpeğini bir leğenin içine koyup tüylerini kırmızıya boyadı

17.10.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli bir köpek sahibi, golden retriever yavrusunu kırmızıya boyayıp sosyal medyada paylaşınca tepkilerin odağına yerleşti. İsmi açıklanmayan köpek sahibi evcil hayvanının daha güzel görünmesi için ona iyilik yaptığını iddia etse de sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterdi.

Sosyal medyadan tepki çeken görüntüler! Köpeğini bir leğenin içine koyup tüylerini kırmızıya boyadı

Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinde yaşayan ismi açıklanmayan bir köpek sahibi yavru hayvanının tüylerinin rengini değiştirmeye karar verdi. Bir leğenin içine su ve boya dolduran adam köpeğini yıkamaya başladı. Kayıt yapan kişinin kahkahaları arasında çekilen görüntülerin sonunda ise köpeğin dönüşümü paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkilerde beraberinde geldi.

Ailesi terk edince köpekler sahip çıktı! Üç yaşından itibaren köpeklerin büyüttüğü küçük kız herkesi şaşırttıAilesi terk edince köpekler sahip çıktı! Üç yaşından itibaren köpeklerin büyüttüğü küçük kız herkesi şaşırttı

“VETERİNERLE KONUŞTUM”

1

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü köpeğin sağlığı konusunda endişenlendiklerini dile getirerek saç boyasının onun için gelecekte sorunlara yol açabileceğini belirtti. Köpeğin sahibi ise evcil hayvanının boyamadan önce bir veterinerle konuştuğunu ve veterinerin boyanın tamamen zararsız olacağı konusunda kendisine güvence verdiğini söyledi.

UZMANLAR UYARDI

2

Köpek tüylerini insanlara özel olarak hazırlanan ürünlerle boyamak uzmanlar tarafından tavsiye edilmiyor. Bir uzman, “Evcil hayvanların üzerinde insan ürünlerini kullanmak genellikle kötü bir fikirdir. Bu nedenle evcil hayvanlarınızın sağlığı için bu tarz ürünlerden uzak durun” dedi.

3

Mide bulandıran olay! Köpeğini kadınla cinsel ilişkiye zorladı... Savunması ‘pes’ dedirttiMide bulandıran olay! Köpeğini kadınla cinsel ilişkiye zorladı... Savunması ‘pes’ dedirtti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya onu konuşuyor! “Ölüm yakında isteğe bağlı olacak”Dünya onu konuşuyor! “Ölüm yakında isteğe bağlı olacak”
Lafta bırakmadı! ABD kongre adayı cinsel içerikli filmde oynadıLafta bırakmadı! ABD kongre adayı cinsel içerikli filmde oynadı
Bluzu küçük geldi! İç çamaşırı da giymeyince...Bluzu küçük geldi! İç çamaşırı da giymeyince...
Anahtar Kelimeler:
Çin köpek golden retriever golden retriever yavru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Olay paylaşım! Tamamen üstsüz, tanga bikinisiyle yoga yapınca...

Olay paylaşım! Tamamen üstsüz, tanga bikinisiyle yoga yapınca...

Bavuldaki cesedi kafenin kapısına bırakıp kruvasan almaya gitti!

Bavuldaki cesedi kafenin kapısına bırakıp kruvasan almaya gitti!

Tıka basa yediler! İşler hesap ödemeye gelince...

Tıka basa yediler! İşler hesap ödemeye gelince...

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

İlginizi Çekebilir

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.