Sosyal medyadan tepki çeken görüntüler! Köpeğini bir leğenin içine koyup tüylerini kırmızıya boyadı

Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinde yaşayan ismi açıklanmayan bir köpek sahibi yavru hayvanının tüylerinin rengini değiştirmeye karar verdi. Bir leğenin içine su ve boya dolduran adam köpeğini yıkamaya başladı. Kayıt yapan kişinin kahkahaları arasında çekilen görüntülerin sonunda ise köpeğin dönüşümü paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkilerde beraberinde geldi.

“VETERİNERLE KONUŞTUM”

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü köpeğin sağlığı konusunda endişenlendiklerini dile getirerek saç boyasının onun için gelecekte sorunlara yol açabileceğini belirtti. Köpeğin sahibi ise evcil hayvanının boyamadan önce bir veterinerle konuştuğunu ve veterinerin boyanın tamamen zararsız olacağı konusunda kendisine güvence verdiğini söyledi.

UZMANLAR UYARDI

Köpek tüylerini insanlara özel olarak hazırlanan ürünlerle boyamak uzmanlar tarafından tavsiye edilmiyor. Bir uzman, “Evcil hayvanların üzerinde insan ürünlerini kullanmak genellikle kötü bir fikirdir. Bu nedenle evcil hayvanlarınızın sağlığı için bu tarz ürünlerden uzak durun” dedi.



