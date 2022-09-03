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  4. Mide bulandıran olay! Köpeğini kadınla cinsel ilişkiye zorladı... Savunması ‘pes’ dedirtti

Mide bulandıran olay! Köpeğini kadınla cinsel ilişkiye zorladı... Savunması ‘pes’ dedirtti

03.09.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan Robert Hurley isimli 52 yaşındaki bir adam köpeğini bir kadınla cinsel ilişkiye girmeye zorladı. O anları kaydederek internette paylaşan adam ülke gündemine yerleşti. Hurley savunmasında eylemin rıza gösteren iki yetişkini içerdiğini söyledi.

Mide bulandıran olay! Köpeğini kadınla cinsel ilişkiye zorladı... Savunması ‘pes’ dedirtti

İngiltere’de yaşayan 52 yaşındaki Robert Hurley isimli bir adam kaniş cinsi köpeğini bir kadınla cinsel ilişkiye girmeye zorladı. O anları kaydederek sosyal medyada paylaşan adam hakkında soruşturma başlatıldı. Güney Derbyshire Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Hurley görüntülerdeki köpek ve kadını rıza gösteren iki yetişkin olarak tanımladı. Görüntülere ilişkin açılan dava sonucunda Hurley işini kaybetti ve toplumsal olarak dışlandığını itiraf etti.

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CEZASI KESİNLEŞTİ

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Hurley’in evine düzenlenen polis baskınında köpeğin cinsel eylemlerine ilişkin olarak 25 video ve 3 fotoğraf bulundu. Hurley davanın ardından 40 rehabilitasyon seansına katılacak, 100 saat zorunlu toplum hizmeti yapacak ve toplam 180 sterlin (yaklaşık 4 bin 770 TL) idari para cezası ödeyecek. Aynı zamanda 5 yıl boyunca herhangi bir evcil hayvan bakmasına da yasak getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki köpek istismar kaniş köpek
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