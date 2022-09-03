Mide bulandıran olay! Köpeğini kadınla cinsel ilişkiye zorladı... Savunması ‘pes’ dedirtti

İngiltere’de yaşayan 52 yaşındaki Robert Hurley isimli bir adam kaniş cinsi köpeğini bir kadınla cinsel ilişkiye girmeye zorladı. O anları kaydederek sosyal medyada paylaşan adam hakkında soruşturma başlatıldı. Güney Derbyshire Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Hurley görüntülerdeki köpek ve kadını rıza gösteren iki yetişkin olarak tanımladı. Görüntülere ilişkin açılan dava sonucunda Hurley işini kaybetti ve toplumsal olarak dışlandığını itiraf etti.

CEZASI KESİNLEŞTİ

Hurley’in evine düzenlenen polis baskınında köpeğin cinsel eylemlerine ilişkin olarak 25 video ve 3 fotoğraf bulundu. Hurley davanın ardından 40 rehabilitasyon seansına katılacak, 100 saat zorunlu toplum hizmeti yapacak ve toplam 180 sterlin (yaklaşık 4 bin 770 TL) idari para cezası ödeyecek. Aynı zamanda 5 yıl boyunca herhangi bir evcil hayvan bakmasına da yasak getirildi.



