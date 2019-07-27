Bir gülümseme gibisi yoktur, o yüzden daha çok gülümse!

Ünlü resimlerin çoğu son derece üzgün. Resimlerdeki hiç kimse gülümsemiyor. Hafif bir gülümsemesi olan Mona Lisa hariç hepsi somurtuyor.
En ünlü resimlerin gülümsemeyle nasıl görüneceğini görmek isteyen kişiler onlara uygulamayla gülümseme eklemişler ve ortaya bu sonuçlar çıkmış.
Resimlerin bu gülümseyen versiyonlarını klasik olanlardan daha çok sevecek misiniz bakalım.
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