Kilo vermekte zorlanıyorsanız ve sağlığınızda herhangi bir problem yoksa siz de bu doğal yağ yakıcı suyu deneyebilirsiniz.

3,5 kilo fazlalığı olanlar için: Bir haftada 5 kilo verdiren patates suyu diyeti

Kış kilolarına elveda Kışın aldığınız kiloları hızlı bir şekilde vermek istiyorsanız, patates suyu yöntemini deyebilirsiniz. Elbette öncesinde doktorunuza danışmak şartıyla :) Onay alırsanız patates suyu diyeti sayesinde hızlı kilo vermeniz ve baharı fit karşılamanız mümkün...

Birçok sağlık problemine şifacı Sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak patates suyu, sadece yağ yakmakla kalmıyor bunun yanı sıra mide rahatsızlıklarına çözüm oluyor, saç dökülmesini azaltıyor ve sindirim sistemini iyileştiriyor. Uçuk ve yaralara da iyi gelen patates suyu kolesterol seviyesini dengeden tutan doğal bir ilaç kıvamında.

Lifli yapısı sayesinde ve düşük kalorisiyle yansın yağlar! Bir hafta boyunca sabahları aç karna içtiğiniz patates suyu yağ yakımını hızlandırır. Lifli yapısı sayesinde tokluk hissi kazandırır. Patates suyu diyetini uygularken beslenme planınızdan şekerli yiyecekleri çıkarmanız gerekir. Aynı zamanda karbonhidrat tüketimini en aza indirmeniz önemlidir. Protein ağırlıklı beslenmek bu aşamada doğru olanıdır. Günde 3 ana öğün ve 2 ara öğün olacak şekilde bir diyet uygulanmalıdır.

Patates suyu nasıl hazırlanır? 2 adet patatesi yıkayıp kabuklarını soyun ve katı meyve sıkacağından geçirin. Meyve sıkacağınız yoksa rendeleyebilirsiniz. Rendelediğiniz patatesi avucunuzda sıkın. Çıkan suyu bir bardağa aktarın. Ve hazır!