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Bir haftada 8 bin uyuşmazlıkta arabuluculuk yolu tercih edildi

22.11.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Çağdaş Özer: - "2014 yılının tamamında 200 uyuşmazlıkta biz arabuluculuk yolunu tercih etmişken, bir haftada 8 bin uyuşmazlıkta arabuluculuk yolunu tercih eder duruma geldik"

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Çağdaş Özer, uyuşmazlıklarda arabuluculuk yolu tercihlerinin artışına işaret ederek "2014 yılının tamamında 200 uyuşmazlıkta biz arabuluculuk yolunu tercih etmişken geçtiğimiz hafta sadece 8 bin uyuşmazlık, yani bir haftada 8 bin uyuşmazlıkta arabuluculuk yolunu tercih eder duruma geldik." dedi.

Özer, Kastamonu Barosu ile Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle odanın konferans salonunda düzenlenen "Arabuluculuğun Güncel Gelişmeleri" paneline katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Türkiye'de arabuluculuk işlemi sayısının Avrupa'ya göre yüksek olduğuna işaret eden Özer, "2013 yılının kasım ayında ülkemizde arabuluculuk uygulanmaya başlandı ama toplumda çok bilinmiyordu. Kasımdan 2013 yılının sonuna kadar 2 aylık süre içerisinde sadece 4 uyuşmazlık başvurusu yapılıyor. 2014 yılının tamamında 200 uyuşmazlıkta biz arabuluculuk yolunu tercih etmişken geçtiğimiz hafta sadece 8 bin uyuşmazlık yani bir haftada 8 bin uyuşmazlıkta arabuluculuk yolunu tercih eder duruma geldik." diye konuştu.

Arabuluculuğun bilinirliğinin arttığına dikkati çeken Özer, şöyle devam etti:

"3-5 yıl uyuşmazlığın çözümü sürüyor. Bu sadece bizde değil bütün Avrupa'da böyle. Türkiye'ye özgü bir uzunluk söz konusu değil. Brezilya'da sadece Yargıtay'daki dosya 20 yıl bekliyor. Hak arama hürriyeti açısından Avrupa ve dünyanın tamamı bunun daha hızlı yürümesi için çok daha elverişli bir durum olduğu düşüncesiyle bazı arayışlara girdi."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Uyum Genel Müdürü Onur Yüksel ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kurulan bir çözüm merkezi olduklarını söyledi.

Anonim şirket olarak kurulduklarını dile getiren Yüksel, "2020 yılının aralık ayında kurulduk. Asıl amacımız kar amacı gütmeden arabuluculuğun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, iş dünyasının arabuluculuğu benimsemesi ve daha fazla etkin olarak kullanması. Bununla ilgili ciddi bir çalışma içerisindeyiz." dedi.

Programa Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ile Baro Başkanı Özgür Demir ve avukatlar katıldı.

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