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Bir Haiti bir de biz! Kahreden tablo, inanılmaz...

2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında havlu atan A Milli Futbol Takımımız, turnuvada unutulmak istenecek bir istatistiğe imza attı. Avustralya ve Paraguay maçlarından boynu bükük ayrılan Ay-Yıldızlılar, organizasyonda gol atamadan ve puan alamadan elenen iki takımdan biri oldu. Bu acı tabloda bize eşlik eden tek ülke ise Haiti.

Bir Haiti bir de biz! Kahreden tablo, inanılmaz...
Emre Şen

2026 FIFA Dünya Kupası maceramız, sadece erken vedasıyla değil, ortaya çıkan negatif istatistikleriyle de spor kamuoyunda derin bir yara açtı. D Grubu'nda oynadığı iki 'tamam ya da devam' maçından da mağlubiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımımız, turnuvanın en kötü performanslarından birini sergiledi.

SIFIR PUAN, SIFIR GOL

Gruptaki ilk sınavında Avustralya'ya 2-0 boyun eğen, kritik ikinci mücadelede ise Paraguay'a henüz 64. saniyede yediği golle 1-0 mağlup olan millilerimiz, organizasyona eksi 3 averajla veda etti. İki maçta kaleye gönderdiği toplam 60 şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başaramayan Türkiye, 2026 Dünya Kupası'nda puanla tanışamadan ve gol sevinci yaşayamadan elenmenin ağır faturasını ödedi.

HAİTİ İLE AYNI KADERİ PAYLAŞTIK

Kupanın en formsuz ve hücum yollarında en etkisiz ekipleri arasında yer alan Ay-Yıldızlı ekibimizin bu çaresiz tablosuna eşlik eden tek ülke ise Kuzey ve Orta Amerika temsilcisi Haiti oldu. Turnuvadaki ilk maçında İskoçya'ya 1-0, ikinci maçında ise Brezilya'ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden ilk takım unvanını alan Haiti, tıpkı millilerimiz gibi sıfır puan ve sıfır golle evine döndü.

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Türkiye Türkiye
0 - 1
Paraguay Paraguay

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye dünya kupası milli takım
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