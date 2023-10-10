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Bir iki nasıl yazılır? Bir iki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

07.10.2023 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDK onaylı yazılışının sıklıkla araştırıldığı görülen sözcükler arasında yer alan bir iki gerek sıfat gerek ise zarf olarak kullanılabilir. Genelde defa, tane, kez, kere sözcüklerinin önüne getirilecek şekilde kullanılan bir iki sözcük öbeği bir birleşik kelime değildir. İki ayrı kelimeden oluşan bu sözcük öbeğinin doğru yazılışı hakkında açıklanması gereken temel husus ise bu ifadenin bitişik mi ayrı mı yazıldığıdır. Bir iki sözcük öbeği TDK'ye göre nasıl yazılır?

Bir iki sözcüğü hem sıfat hem de zarf görevinde kullanılabilen ifadeler arasındadır. Dolayısıyla bu sözcük öbeğinin TDK kapsamında iki ayrı şekilde tanımlandığı söylenebilir. Bir iki ifadesinin aynı zamanda günlük yaşamda sıklıkla kullanılan bazı deyimlerde de yer aldığı görülür. Bu nedenle sözlü dilde genellikle bitişikmiş gibi sesletilen bu sözcük öbeğinin yazılı dildeki doğru kullanımı hakkında detaylı açıklamalar yapılmalıdır. İlgili sözcüğün yazılı dildeki doğru kullanımının öne çıkarılması için bu ifadenin yanlış yazılışının da belirtilmesinde fayda vardır.

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Bir iki nasıl yazılır?

Bir iki sözcüğü gerek yazılı dilde gerek ise günlük konuşmalarda sıklıkla kullanılan ifadeler arasında sıralanır. Bu sözcük öbeğinin bir iki tane, bir iki defa gibi farklı kelimelerle birlikte kullanıldığı pek çok örnek mevcuttur. Dolayısıyla özellikle gündelik sohbetlerde sıklıkla kullanılan bu sözcüğe yazılı dilde nasıl yer verilmesi gerektiği üzerine mutlaka açıklama yapılır. Bu bağlamda doğru yanıtıyla buluşturulması gereken temel sorulardan biri ise "Bir iki ayrı mı yazılır?" olarak öne çıkar. TDK güncel çevrim içi sözlüğündeki bilgiler ile bu sözcük öbeğinin türü gibi detaylar ele alındığı zaman bir iki doğru kullanımının ayrı şekilde olduğu söylenebilir. Yani bu ifadeye yazılı dilde yer verilirken bir ile iki kelimeleri arasında boşluk bırakılmalıdır. TDK kapsamındaki açıklamalardan yola çıkılarak doğru olan bir iki yazımı ile bu ifadenin yanlış kullanımı şu şekilde belirtilebilir:

  • Bir iki (doğru kullanım)
  • Biriki (yanlış kullanım)
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Bir iki bitişik mi yazılır?

Günümüzde herhangi bir sözcüğün doğru yazılışının öğrenilmesi için TDK güncel çevrim içi sözlüğünden yardım alınması mümkündür. Bir iki doğru yazılışı da bu güvenilir kaynağa göz atıldığı zaman erişilebilen bilgiler arasında yer alır. TDK üzerinden aratılan bir iki sözcük öbeğinin bitişik şekilde yazılmadığı görülür. Dolayısıyla bir iki TDK tarafından onaylanan doğru kullanımı ayrı şekildedir.

Bu sözcük öbeğinin ilk anlamıyla sıfat, ikinci anlamıyla ise zarf görevinde kullanıldığı anlaşılır. Sıfat olarak kullanılan bir iki sözcüğü çok az sayıda olan anlamına gelir. Söz edilen bu sözcük öbeğinin zarf görevinde kullanıldığı takdirde ifade ettiği anlam ise az miktarda şeklindedir. Bununla birlikte pek çok sözcükle beraber kullanılabilen bir iki ifadesinin deyimlerde de yer bulduğu görülür. Bu deyimler ise bir iki demeden ve bir iki derken şeklinde sıralanabilir.

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