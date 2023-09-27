Aktivite nasıl yazılır? Aktivite mi aktifite mi? TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Gerek sohbetlerimizde gerekse yazılı metinlerde karşımıza birçok kelime çıkar. Aktivite sözcüğü de sıklıkla karşımıza çıkan kelimeler arasında yer alır. Bu sözcüğün yazımında yaygın olarak yazım kuralı ihlaline rastlanır. Bunun nedeni sözcüğü söylendiği gibi yazmaktır. Kelimeleri okunduğu gibi yazmak en büyük imla yanlışları arasında bulunur. Sözcükleri yazım kılavuzları arasında en güvenilir kaynak olarak gösterilen Türk Dil Kurumuna uygun bir şekilde kullanmak ve yazmak oldukça önemlidir.

Aktivite nasıl yazılır?

Aktivite kelimesi birçok farklı alanda karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Bu sözcüğün yazım stilinde sıklıkla hataya düşülmekte ve özellikle okunduğu gibi yazılmaktadır. Bu yüzden aktivite yazımı konusu büyük bir önem taşımaktadır. Bu sözcük dilimize Fransızcadan girmiş sözcükler arasında yer almaktadır. Yabancı kökene sahip olan kelimeleri yazarken sıklıkla yanlışlık yapılmaktadır. Yazım tarzından emin olunmayan kelimelerin doğru yazılışıyla alakalı en doğru bilgiyi bizlere Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlük sitesi verir. Ayrıca bu site aracılığıyla sözcüklerin ne manaya geldiği de öğrenilebilir. Buna göre aktivite kelimesinin anlamı şu şekildedir:

(İsim) Faaliyet veya etkinlik.

Aktivite mi aktifite mi?

Aktivite sözcüğü cümle içerisinde çoğunlukla isim haliyle kullanılır. Bu kelimenin yazımında sıklıkla harf hatası yapılır. Bu hata düzeltilmediği sürece özellikle yazılı iletişimlerde birtakım sıkıntılar çıkabilir. Cümle içerisinde yanlış kullanıldığında komple o cümlenin manasının bozulmasına yol açabilir. Bu sözcük karşımıza birçok alanda “aktifite” olarak çıkmaktadır. Yani kelimenin içerisinde yer alan “v” harfi yerine “f” harfi kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre ise bu kullanım doğru değildir. Aktivite TDK’ye göre yine “aktivite” şeklinde yazılması gereken bir sözcüktür. Bu sözcüğün yanlış yazılması aynı zamanda yanlış okunmasına da sebep olmaktadır. Bu bağlamda aktivite doğru yazılışı şu şekildedir: