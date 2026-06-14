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Bir ilçe istila altında! Bembeyaz duvar siyaha büründü

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi kırsal bölgelerinde sinek istilası cep telefonu kamerasına yansıdı. İlaçlama yapılmadığını öne süren süren vatandaşlar Oğuzeli Belediyesi’ne tepki gösterdi.

Bir ilçe istila altında! Bembeyaz duvar siyaha büründü

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi kırsal mahallelerinde sinek istilası yaşanıyor. Havaların ısınmasıyla pek çok noktada üvez diye bilinen küçük sineklerin pek çok noktada yaşamı zorlaştırdığı belirtildi.

Bir ilçe istila altında! Bembeyaz duvar siyaha büründü 1

Özellikle Yukarı Güneyse Mahallesi’nde yaşanan sinek istilası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir ilçe istila altında! Bembeyaz duvar siyaha büründü 2

BELEDİYEYE TEPKİ

Görüntülerde, bir evin duvarında binlerce sineğin yer alması dikkat çekti.

Bir ilçe istila altında! Bembeyaz duvar siyaha büründü 3

Bölge yoğun şekilde sinek istilası olduğumu öne süren vatandaşlar yeterli ilaçlamayı yapmayan Oğuzeli Belediyesi’ne tepki gösterdi.

Bir ilçe istila altında! Bembeyaz duvar siyaha büründü 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep istila sinek ilçe
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