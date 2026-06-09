Bir ili sardı, vatandaşlara zor anlar yaşattı! 'Dehşet verici'

Muş'ta havaların ısınmasıyla birlikte kavak ağaçlarından çevreye yayılan polenler günlük hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Cadde ve sokaklarda yoğun şekilde görülen polenler, iş yerlerinin içine kadar girerek çalışanlarda rahatsızlığa neden oluyor. Sürekli temizlik yapmak zorunda kalan esnaf, polen yoğunluğu nedeniyle müşteri sayısında da düşüş yaşıyor.

'DEHŞET VERİCİ'

Otomobilini bakıma getiren müşterilerden Serkan Çukur, "Buraya aracımı bakıma getirdim. İki saattir buradayım. Şu uçuşan polenlerden inanın çok rahatsız oldum. Gözlerim kaşınıyor, kulaklarımın içi kaşınıyor. Şehir merkezinde böyle bir şeyin olması gerçekten çok dehşet verici.

Oradaki yıkamacı arkadaşımız da aynı şekilde zor durumda, buradaki esnaf da zor durumda. İnanın benim alerjim var ve şu anda gözlerimle kulaklarım kaşınıyor. Buna bir an önce belediyenin çare bulmasını istiyorum. Sizden ricam, gerekirse bu ağaçları buradan kessinler. Esnaf da rahatsız, vatandaş olarak ben de rahatsızım, müşteri olarak da rahatsızız" dedi.

'ARACIMI 3 KERE YIKADIM'

Her yıl yaşanan soruna karşı çözüm beklediklerini dile getiren Arafat Kalır isimli esnaf ise, "Baharın gelmesiyle birlikte kavak ağaçlarının polen vermesi bizi bayağı rahatsız ediyor. Bugün aynı aracı üç defa yıkadım. Yıkamama rağmen bir türlü temizliğe ulaşamadık.

Hem müşterilerimiz mağdur hem de biz mağduruz. Belediyenin bu polen sorununa bir çözüm bulmasını istiyoruz. Gerekirse bu ağaçların kesilmesini istiyoruz. Çünkü Muş merkezde bu kadar yoğun polen olması gerçekten çok dehşet verici bir durum. Bunun olmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Kaynak: İHA