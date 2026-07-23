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850 yıl sonra ilk kez yaşanacak: 2 yıl önceden oteller doldu

Yeni Zelanda'nın Dunedin kenti, 22 Temmuz 2028'de gerçekleşecek tam Güneş tutulmasına hazırlanıyor. Bilim insanlarına göre kent, yaklaşık 850 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez bu büyüklükte bir gök olayına tanıklık edecek. Tutulmaya iki yıl olmasına rağmen şehirdeki oteller şimdiden rezervasyon talepleriyle dolup taşıyor. İşte detaylar...

850 yıl sonra ilk kez yaşanacak: 2 yıl önceden oteller doldu
Mynet

22 Temmuz 2028 günü saat 16.17'de Ay, Güneş'in önünden geçerek Güney Yeni Zelanda'nın yaklaşık 100 kilometre genişliğindeki bir bölümünü gölgesi altına alacak. Queenstown'dan Dunedin'e uzanan hat üzerinde bulunan bölgelerde gündüz vakti yaklaşık 2 dakika 51 saniye boyunca tam karanlık yaşanacak.

Tutulmaya uzun süre olmasına rağmen özellikle Dunedin'deki oteller şimdiden rezervasyon almaya başladı.

"DUNEDİN'DE BUNU GÖRECEK İLK İNSANLAR BİZ OLACAĞIZ"

Tūhura Otago Müzesi Müdürü ve astronom Dr. Ian Griffin, son tam Güneş tutulmasının Dunedin'den 1163 yılında görüldüğünü belirterek, o dönemde henüz insanların Yeni Zelanda'ya ulaşmadığını söyledi.

Griffin, "Bu nedenle Dunedin'de bu olayı görecek ilk insanlar biz olacağız. Bu gerçekten heyecan verici" ifadelerini kullandı.

2028'deki tutulma aynı zamanda Yeni Zelanda'dan izlenebilecek ilk tam Güneş tutulması olacak. Ülkede son tam tutulma 1965 yılında gözlemlenmişti.

35 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Dunedin'de çarşamba günü tutulmaya yönelik iki yıllık geri sayım resmen başlatıldı. Yaklaşık 130 bin nüfuslu kentin, tutulma döneminde 35 bin civarında ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Yetkililer, etkinliğin bölge turizmine önemli katkı sağlayacağını öngörüyor.

Dr. Ian Griffin ise bu tarihi olaya yıllardır hazırlandığını belirterek, "2013 yılında evimi bile tutulmayı en iyi görebileceğim konuma göre satın aldım" dedi.

850 yıl sonra ilk kez yaşanacak: 2 yıl önceden oteller doldu 1

MATARİKİ KUTLAMALARIYLA BİRLEŞECEK

Tam Güneş tutulması, Yeni Zelanda'da kış mevsiminde ve Māori halkının yeni yılı olarak kabul edilen Matariki kutlamalarının hemen ardından gerçekleşecek. Matariki, dünya genelinde Ülker (Pleiades) yıldız kümesi olarak bilinen yıldız topluluğunun Māori dilindeki adı.

Dunedin yönetimi, Matariki kutlamalarıyla başlayıp Güneş tutulmasına kadar devam edecek kapsamlı bir gece gökyüzü festivali düzenlemeyi planlıyor.

Dr. Griffin, "Bu etkinlik dünyada eşine az rastlanır bir deneyim sunacak. Önce gökyüzünü kutlayan kültürel bir bayram, ardından yaklaşık 10 gün sonra muhteşem bir tam Güneş tutulması yaşanacak" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: HEYECAN GİDEREK ARTIYOR

Dunedin Belediye Başkanı Sophie Barker da kentte tutulmaya yönelik büyük bir heyecan yaşandığını belirterek, "Bu olağanüstü doğa olayı artık ufukta net bir şekilde görünüyor. Şehrimiz bu tarihi ana hazırlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
güneş tutulması Yeni Zelanda
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