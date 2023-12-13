Bir ilke imza atmıştı! PSG ve birçok takım peşinde... Real Madrid 14 yaşındaki yıldıza kancayı attı

İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Madrid ses getirecek bir transfere hazırlanıyor. Başkent ekibi Paris Saint-Germain, Flamengo ve Palmeiras gibi takımların peşinde olduğu genç bir yıldızı listesine aldı.

HENÜZ 14 YAŞINDA...

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Madrid ekibi Valladolid altyapısında forma giyen 14 yaşındaki Guilherme Ruck'u kadrosuna katmak istiyor.

2009 doğumlu olan Brezilyalı oyuncu, kariyerine Espírito Santo'da Mundo da Bola ve R9 Academy'nin altyapı takımlarıyla başladı.

İLK FUTBOLCU OLMUŞTU

Ruck, 2019'da 10 yaşındayken Alman spor giyim üreticisi Adidas ile sözleşme imzalayan en genç futbolcu oldu.





