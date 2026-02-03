Mynet Trend

Kerim Kökden

BİR KANTE MESELESİ!

Devre arası transfer dönemi takımlarımız için hem bir nefes kaynağı hem de eleştiri oklarının direkt bir yolu. Fenerbahçe üzerinden gitmek gerekirse transfer stratejileri bugüne kadar gerçekten iyiydi. Doğru isimlere doğru zamanlarda gidildi ve kadroya katıldı. Süper Kupa'daki Galatasaray maçı öncesi 3'e 5'e bakılmadan transfer edilen Guendouzi oyunculuk olarak ne kadar doğru bir iş ise, Kante işi de bir o kadar yanlış ilerledi.

Transfer döneminin başından bugüne kadar tutturuldu bir Kante diye. Tamam harika oyuncu, tamam bir Dünya şampiyonu bir oyuncu ama son yılları Arabistan'da geçmiş bir oyuncu. Kadroya değer katar mı? Fazlasını bile verir ama tüm stratejileri bir kenara bırakıp, elinde bol olan bir bölgeye upgrade yapmak ne kadar öncelik olmalıydı?

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda forvet olarak ne En-Nesyri ne de Jhon Duran istenilen kalitede olmayınca taraftarlar da tepkisiz kalamadı. Performansları da eleştirilerin doğru yönde olduğunu gösterircesine hareket edince işler iyice sarpa sardı. Senin elinde örnek veriyorum ekmek yok ama gidip lüks yemekler almaya kalkıyorsun. Golcün yok ama orta sahanda upgrade etmeye gidiyorsun. Yaparsın ama önceliğini tamamlarsın sonra gider yükseltirsin diğer bölgeni.

YA YETİŞTİRECEKTİN YA DA KONUŞMAYACAKSIN!

BİR KANTE MESELESİ! 2

Gelelim transferin negatif yönde tamamlanmasına. Fenerbahçe bugün transferin Suudi ekibinin belgeleri yanlış ve zamansız göndermesi sebebiyle transferin iptal edildiğini duyurdu. Tüm sorumluluk Suudilerde yani! 20 gündür yat Kante kalk Kante. Yahu sen gidip sözüm ona 'Alazaz' demedin mi? Sen gidip yapay zekayla oluşturulan Kante ile yemek yendi fotoğrafını yalanlamadın bile neden? Her şeyi geçtim daha dün Cidde de sağlık kontrolünden geçirmedin mi? Hadi canım sizde... O adamı ya yetiştirecektin ya da hiç konuşmayacaksın bu saatten sonra.

Şaka mı ? Değil. Gerçek mi? Evet ama üzücü. Ne denir ki Galatasaray yönetimine. Her sene ama istisnasız her sene aynı terane.

Altın Kural 1: Bir kere sarı-kırmızılı yönetim katiyen transferin son günü gelmeden transferi bitirmez.

Altın Kural 2: Bir ihtiyacı varsa onu hayatta zamanında bitirmez. Bir de yetmezmiş gibi o bölgeden eksilebilir bile. Eldeki bulgurdan da olur. Yaşanmıştır yani hiç sekmez.

Yahu Galatasaray zaten artık seviye olarak yüksek. Zaten kadrosu büyük ölçüde oturmuş. Kaç tane eksiği olabilir ki devre arasında. 1 ya da 2'dir. Ki yöneticilerde biliyor bunu. Sportif direktör Abdullah Kavukçu daha önce basın mensuplarıyla kahvaltı da bile dile getirmişti eksiklerini. Ama tarihler 3 şubat ve ortada hala orta saha yok.

Şampiyonlar Ligi seviyesinde birini geçtim, genç ve geleceğe yönelik bile biri alınamadı. Paran mı yok? Yoksa teknik direktörün neden kaçaysa kaça gidip alacağız diyor. Zamanın mı yok? Var ki Milano'lar da boy boy fotoğraflar çektirildi. Gücün mü yok? herhalde George Gardi kadar da dünyada piyasası olan bir menajer yoktur. E o zaman sorun ne? Çok basit! Zamanlama, transfer stratejisi, dünya futbolunu bilme gibi kriterleri harmanlayıp 1 aylık süreçte birini indirememek. Yani Futbol direktörü eksikliği...

