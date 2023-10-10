Bir kariyerin çöküşü... Real Madrid'e transferi futbol kariyerinin sonunu getirdi! Eden Hazard futbol hayatına son noktayı koydu

32 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Eden Hazard, aktif futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Real Madrid'e transfer olduktan sonra 'fiyasko' şeklinde nitelendirilebilecek bir performans ortaya koyan Hazard'ı isteyen takım kalmayınca futbolu bıraktı.

115 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Lille ve Chelsea kariyerlerinde adını tüm dünyaya duyuran Eden Hazard, takvimler 2019'u gösterdiğinde 115 milyon euro gibi uçuk bir bedelle İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmuştu.

KİLO PROBLEMİ VE UYUM SAĞLAYAMAMASI...

Chelsea'de dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen Hazard, Real Madrid'e transfer olduktan sonra adeta futbolu unuttu. Aldığı kilolarla dikkat çeken Belçikalı oyuncu kısa süre içinde formasını kaybetti ve geri dönülemeyecek bir yola girdi. 3 sene içinde kariyerinde çöküntüyü yaşayan Hazard, bu yaz kendisini isteyen takım bulamadığı için futbolu bırakmak zorunda kaldı.

