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Bir kez daha bıçak altına yattı! Son hali inanılmaz

Betül Kurucu Betül Kurucu
ÜNLÜLER  | 07.02.2019 15:40 | Son Güncelleme

62. kez ameliyat masasına yatan Rodrigo Alves son haliyle şaşırttı. Doktorların estetik operasyon yaptırmaya son vermesini söylemesine rağmen görünümünü değiştirmek için her türlü yöntemi kullanmaya devam ediyor.

Ken bebeğe benzemek için operasyon geçirmeye başlayan 35 yaşındaki Rodrigo Alves, geçen yılların ardından estetik bağımlısına dönüştü. Öyle ki Alves'in son halini görenler artık onu tanıyamıyor.

Son görüntüsü şaşırttı

Oyuncak bebek Ken'e benzemek için geçirmediği operasyon kalmayan 35 yaşındaki Rodrigo Alves, hayatının en büyük operasyonu için geçtiğimiz günlerde İran'a gitti.
62.operasyonu ile tüm yüzünü neredeyse tamamen değiştiren Alves, ameliyat öncesi ve sonrası Instagram takipçilerine süreçle ilgili bilgi vermişti.
Geçirdiği estetik operasyonlar ile bambaşka birine dönüşen Rodrigo Alves, tam bir estetik bağımlısı.
Rodrigo Alves, İran'da gözkapaklarını kaldırttı, çene implantı yaptırdı, burun düzelttirme operasyonları yaptırdı.
Alves'in geçirdiği tüm bu operasyonlar 5 saat sürdü.
Alves'in estetik operasyonlardan kesitlerle dolu sosyal medya paylaşımları da değişimini gözler önüne sermeye yetiyor.
İşte onlardan bazıları...
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Anahtar Kelimeler:
Rodrigo Alves estetik operasyon estetik ameliyat

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