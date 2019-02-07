Bir kez daha bıçak altına yattı! Son hali inanılmaz

Ken bebeğe benzemek için operasyon geçirmeye başlayan 35 yaşındaki Rodrigo Alves, geçen yılların ardından estetik bağımlısına dönüştü. Öyle ki Alves'in son halini görenler artık onu tanıyamıyor.
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