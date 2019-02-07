Bir kez daha bıçak altına yattı! Son hali inanılmaz

Ken bebeğe benzemek için operasyon geçirmeye başlayan 35 yaşındaki Rodrigo Alves, geçen yılların ardından estetik bağımlısına dönüştü. Öyle ki Alves'in son halini görenler artık onu tanıyamıyor.

Son görüntüsü şaşırttı

Oyuncak bebek Ken'e benzemek için geçirmediği operasyon kalmayan 35 yaşındaki Rodrigo Alves, hayatının en büyük operasyonu için geçtiğimiz günlerde İran'a gitti.

62.operasyonu ile tüm yüzünü neredeyse tamamen değiştiren Alves, ameliyat öncesi ve sonrası Instagram takipçilerine süreçle ilgili bilgi vermişti.

Geçirdiği estetik operasyonlar ile bambaşka birine dönüşen Rodrigo Alves, tam bir estetik bağımlısı.

Rodrigo Alves, İran'da gözkapaklarını kaldırttı, çene implantı yaptırdı, burun düzelttirme operasyonları yaptırdı.

Alves'in geçirdiği tüm bu operasyonlar 5 saat sürdü.

Alves'in estetik operasyonlardan kesitlerle dolu sosyal medya paylaşımları da değişimini gözler önüne sermeye yetiyor.