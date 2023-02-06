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Bir Küçük Gün Işığı dizisi bu akşam var mı, yok mu? Bir Küçük Gün Işığı neden yok, yeni bölüm ne zaman? 6 Şubat ATV yayın akışı

06.02.2023 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. 6 Şubat Pazartesi sabahı Türkiye deprem haberleriyle uyandı. Yaşanan üzücü durum sonrası TV yayın akışlarında bazı değişiklikler meydana geldi. Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümü ATV yayın akışında bulunmuyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı dizisi bu akşam var mı, yok mu? Bir Küçük Gün Işığı neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte 6 Şubat ATV yayın akışı ve konuya ilişkin detaylar...

Bir Küçük Gün Işığı dizisi bu akşam var mı, yok mu? Bir Küçük Gün Işığı neden yok, yeni bölüm ne zaman? 6 Şubat ATV yayın akışı

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı bugün yayın akışında yer almıyor. Dizinin sıkı takipçileri Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceğini merak ediyorlar. Konuya ilişkin sorgulamalar devam ediyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı ve merak edilenler..

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Bir Küçük Işığı, 6 Şubat Pazartesi günü yayın akışında yer almadı. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

bir küçük gün ışığı var mı yok mu

6 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 - Kahvaltı Haberleri

10: 00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

12: 00 - atv - a Haber Deprem Özel

19: 00 - atv Ana Haber

21: 00 - atv - a Haber Deprem Özel

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