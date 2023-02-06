Bir Küçük Gün Işığı dizisi bu akşam var mı, yok mu? Bir Küçük Gün Işığı neden yok, yeni bölüm ne zaman? 6 Şubat ATV yayın akışı

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı bugün yayın akışında yer almıyor. Dizinin sıkı takipçileri Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceğini merak ediyorlar. Konuya ilişkin sorgulamalar devam ediyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı ve merak edilenler..

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Bir Küçük Işığı, 6 Şubat Pazartesi günü yayın akışında yer almadı. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

6 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 - Kahvaltı Haberleri

10: 00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

12: 00 - atv - a Haber Deprem Özel

19: 00 - atv Ana Haber

21: 00 - atv - a Haber Deprem Özel



