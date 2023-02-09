Bir Küçük Gün Işığı'nın başrolü Seray Kaya çok kızdı! 'Felaket diliyorum' deyip hemen sildi

Ünlü oyuncu Seray Kaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla depremi alay konusu eden vicdansızlara ateş püskürdü.

Seray Kaya, ''Depremi alay konusu edecek kadar insanlığını kaybetmiş, kalpleri kör olmuş varlıklar için rabbimden felaket diliyorum'' ifadelerini kullandı. Kaya, Al-i İmran suresindeki ''Sen kimi ateşe atarsan, onu kesinlikle rezil ve perişan etmişsindir. Ve bu zalimler yardımcı da bulamazlar'' ayetini de paylaşımına ekledi.

Seray Kaya'nın paylaşımını silmesi dikkatlerden kaçmadı.

Deprem karşısında çok çaresiz hissettiğini söyleyen güzel oyuncu, ''Hiçbir yere sığamıyorum. Kardeşlerim için korkuyorum, çok korkuyorum. Ya Rab, bu uğursuz gecenin sabahı yok mu?'' dedi.



