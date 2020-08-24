Bir Lezzet Yolculuğu: Kuru Patlıcan Dolması Tarifi

Kuru patlıcanlar ve biberler ile bol baharatlı iç harcın buluşması damaklarda şenlik uyandırır. En güzel kuru patlıcan dolması tarifi ile yemek masalarınızı renklendirin, misafirlerinize ne kadar özel olduklarını hissettirin! Kuru Patlıcan Dolması Tarifi: Malzemeler:

Yapacağınız kişi sayısı kadar kuru patlıcan (15-20 tane)

1 su bardağı pirinç - Kırık pirinç de kullanılabilir.

1 adet büyük boy soğan

5 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

Yarım su bardağı sıvıyağ

1,5 yemek kaşığı nar ekşisi (Ekşi sevip sevmeme durumuna göre arttırılıp azaltılabilir.)

2 çay kaşığı kırmızı biber

2 çay kaşığı nane

2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz Kuru Patlıcan Dolması Yapımı: Pirinç süzgece dökülür bol su ile yıkanır ve nişastasından tamamen arındırılır. Pirinç süzülürken bir tencereye 1 büyük soğan incecik doğranır, zeytinyağı ilave edilir ve soğanlar pembeleşinceye kadar kavrulur. Ardından salça ilave edilir, yıkanıp süzülen pirinçler de eklendikten sonra üzerine 2 çay kaşığı kırmızı biber, 2 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 2 çay kaşığı nane ve tercih ettiğiniz diğer baharatlar konur. Dolma tariflerine en çok yakışan baharat nanedir. Eğer damak tadınıza uygunsa ilave etmenizde fayda var. 1 su bardağı pirince 1,5 su bardağı kaynar su ilave edilir ve pirinçler suyunu çekene kadar pişirilir. Aslında dolmaya lezzetini veren kullandığınız baharatların çeşitliliğidir. Bu yüzden tarife bağlı kalmayarak damak tadınıza uygun her baharatları ilave edebilirsiniz.

Kuru Patlıcanlar Nasıl Yumuşatılır? Gizli sos! Patlıcanların için doldurmadan önce hem kolay şekil alması hem de lezzetli olması için kaynar suda bir süre haşlamak gerekir. Haşlama esnasında lezzetine lezzet katmak için birkaç püf nokta ile karşınızdayız! Kaynayan suyun içine 1 çay kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı karabiber ilave ederseniz patlıcanlar haşlanırken baharatların aromasını da emeceği için çok daha farklı bir lezzet sunacaktır. Kaynayan suyun içine atılan patlıcanlar orta ateşte yaklaşık 15 dakika haşlanır. Ne çok sert ne de dağılacak kadar yumuşak olmamalı. Kuru Patlıcan Dolması Nasıl Pişirilir? Patlıcanlar haşlanır, iç harç pişirilir. Ardından malzemeler birleştirilir. Patlıcanlar haşlandıktan sonra süzgeçte süzdürülür. Ardından hazırlanan iç harç patlıcanların üzerinde bir parmak boşluk kalana kadar doldurulur. Bir tencereye aralarında biraz boşluk bırakılarak dizilir. Patlıcanların haşlandığı baharatlı sudan iki su bardağı su tencereye dökülür. Damak tadınıza göre patlıcanların üzerine biraz daha nar ekşisi ilave edilir. Ardından tencerenin kapağı kapatılır ve orta derece ateşte kaynayana kadar beklenir. Kaynamaya başlayan patlıcan dolmaları kısık ateşte yaklaşık 30 dakika pişirilir. Pişerken ara ara suyu kontrol edilir, eğer suyu bitmişse yandan sıcak su ilave edilir. Ara ara çatal yardımı ile kontrol edilir ve pişince altı kapatılır. Kaynarı çıkınca servis edilir.

E patlıcanların yanına biraz da biber ilave edelim diyenler buraya! Kuru patlıcan ve biber dolması tarifi temelde aynı tekniklere dayanır. Hatta tercihe göre iç harcını biraz fazla hazırlayıp biberleri de doldurup yanına ilave edebilirsiniz. Ama lezzetlerin karışmaması için ayrı ayrı tencerelerde pişirmenizde fayda var. Kuru Patlıcan Dolması Etli mi olmalı? Etsiz mi? İşte cevabı! Kuru patlıcan dolması yemek masalarında, gün organizasyonlarında zeytinyağlı olarak servis edilse de bazı durumlarda etli de yapılır. Zeytinyağlı yemek olarak pişirilir ve soğuk servis edilmek istenirse kuru patlıcan dolması etsiz olmalı. Günün her öğününde her misafire ikram edilerek tüketilmesi kolay olur.

Bunun yanında eğer ana yemek olarak servis edilecekse kuru patlıcan dolması etli tercih edilebilir. O zaman tarife bir ilave yapılır. Tabiki kıyma! 15-20 patlıcan için 150 gram orta yağlı kıyma yeterli olacaktır. İç harcını hazırlarken yine yağ, soğan, salça kavrulur. Ardından kıymalar ilave edilir ve kavrulur. Sonra pirinçler ilave edilir. Bu sefer su konulmaz. Baharatlarla beraber harmanlanan harç haşlanıp süzülmüş patlıcanlara doldurulur ve pişmeye bırakılır.