Bir Litre Gözyaşı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cihan hastalığıyla ilgili gerçekler öğrenecek mi?

Bir Litre Gözyaşı, merakla beklenen bölümüyle 4 Kasım Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak. Kimsenin beklemediği bir anda yere yığılan Cihan, gerçekleri öğrenebilecek mi?

BİR LİTRE GÖZYAŞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan ve arkadaşları, Ballıkayalar Kanyonu’na giderler. Orada yaptıkları kamp sırasında Mahir ile dertleşirler. Mahir’in hüzünlü yüzünü orada gören Cihan, ağabeyini nasıl kaybettiğini öğrenir. Ali, Mahir ile Cihan’ın yakınlığını fark etse de buna ses çıkarmaz.

Gençlerin kayalıklarda yaptıkları tehlikeli yürüyüş, herkes için şok edici bir şekilde sonuçlanır. Ali’nin arkasından yürüyen Cihan, onun uzattığı elini tutamaz ve aşağıya düşer. Ufak burkulmalarla kazayı atlatan Cihan, hastaneye kaldırılır. Beyincik dejenerasyonunun artan etkileri her geçen gün Cihan’ın hayatını daha zorlaştırmaya başlar. Cihan, kendisinde olan bu değişimlere anlam veremezken yaşadığı talihsizliği atlatmaya çalışır.

Muzo ve Figen, Cihan’a gerçekleri anlatmaya karar verir. Cihan’ın hastalığını söylemeye hazırlanırlarken, Figen’in annesinin eşi sürpriz bir ziyaret gerçekleştirir. Kimsenin bilmediği bir gerçeği itiraf eder ve her şeyin seyri bir anda değişir.