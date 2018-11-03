Bir Litre Gözyaşı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cihan hastalığıyla ilgili gerçekler öğrenecek mi?

Bir Litre Gözyaşı, merakla beklenen bölümüyle 4 Kasım Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak. Kimsenin beklemediği bir anda yere yığılan Cihan, gerçekleri öğrenebilecek mi?
BİR LİTRE GÖZYAŞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cihan ve arkadaşları, Ballıkayalar Kanyonu’na giderler. Orada yaptıkları kamp sırasında Mahir ile dertleşirler. Mahir’in hüzünlü yüzünü orada gören Cihan, ağabeyini nasıl kaybettiğini öğrenir. Ali, Mahir ile Cihan’ın yakınlığını fark etse de buna ses çıkarmaz.
Gençlerin kayalıklarda yaptıkları tehlikeli yürüyüş, herkes için şok edici bir şekilde sonuçlanır. Ali’nin arkasından yürüyen Cihan, onun uzattığı elini tutamaz ve aşağıya düşer. Ufak burkulmalarla kazayı atlatan Cihan, hastaneye kaldırılır. Beyincik dejenerasyonunun artan etkileri her geçen gün Cihan’ın hayatını daha zorlaştırmaya başlar. Cihan, kendisinde olan bu değişimlere anlam veremezken yaşadığı talihsizliği atlatmaya çalışır.
Muzo ve Figen, Cihan’a gerçekleri anlatmaya karar verir. Cihan’ın hastalığını söylemeye hazırlanırlarken, Figen’in annesinin eşi sürpriz bir ziyaret gerçekleştirir. Kimsenin bilmediği bir gerçeği itiraf eder ve her şeyin seyri bir anda değişir.
Mahir’in, Cihan’a ilgisi olduğunu fark eden Ali, Cihan’a bir yüzük alır. Cihan, gördüğü bu sürpriz hediye karşılığında oldukça şaşırır. Ali, Cihan’ın kendisine bağlandığını düşünse de bu kadar kolay olmaz. Zira Cihan, Ali’nin yüzüğünü takmamaktadır ve Ali’nin bu gerçeği Mahir’den öğrenmesi aralarında büyük bir kavgaya neden olur.
1 LİTRE GÖZYAŞI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ailenin önemini, inancın gücünü ve hayatın güzelliklerini gözler önüne serecek olan 1 Litre Gözyaşı’nda Sanem Çelik ve Miray Daner ’e; Tolga Tekin, Helin Kandemir, Görkem Mete ve Revna Çolak eşlik ediyor. Cihan (Miray Daner) ve ailesinin hayat mücadelesini; anı yaşamanın değerine vurgu yaparak anlatan 1 Litre Gözyaşı’nın genel hikayesi ise şöyle;
Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: “Aşk”. Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.
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