Bir Litre Gözyaşı dizisine sürpriz transfer! Ayçin İnci hangi rolde oynayacak?

Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı 'Bir Litre Gözyaşı'nın oyuncu kadrosuna Ayçin İnci dahil oldu. İnci, dizide alımlı ve tarz bir kadın olan 'Sevda’ya hayat veriyor.

Oğlu ve annesiyle birlikte psikopat kocasından kaçan 'Sevda, paraya çok ihtiyacı olduğu için bir çeteye bulaşır. Çeteyle birlikte 'Muzo’yu dolandırır. Ancak 'Muzo’yla yolları kesiştikten sonra bir babanın evladı için neler yapabileceğini görecektir. Bu 'Sevda’nın hayatında büyük değişimlere neden olacaktır.

'Bir Litre Gözyaşı', 25 Kasım Pazar günü saat 20.00’de Kanal D’de.

