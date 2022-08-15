Bir maçtan fazlası! Alanyaspor-Beşiktaş maçı hakemi Yasin Kol'a tepkiler çığ gibi büyüyor...

Süper Lig 'de ilk haftayı Kayserispor'u 1-0 yenerek kayıpsız atlatan Beşiktaş , dün akşam oynanan ikinci hafta maçında Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın skorundan çok maçın hakemi Yasin Kol'un yönetimi ve Valerien Ismael'in oyuncu değişiklikleri konuşuldu.

GHEZZAL'DAN MAÇIN HAKEMİNE TEPKİ

Karşılaşma sonrasında Ghezzal'dan Yasin Kol'a tepki geldi. Önce hakeme itiraz ettiği fotoğrafı paylaşan yıldız oyuncu, ardından da bir hikaye atarak Weghorst'un sarı kart gördüğü pozisyona dert yandı.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

Beşiktaş taraftarları gün içinde Twitter'da yaptığı kampanyada hakem Yasin Kol'un düdüğünü asması için binlerce mesaj attı.



