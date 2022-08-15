SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Bir maçtan fazlası! Alanyaspor-Beşiktaş maçı hakemi Yasin Kol'a tepkiler çığ gibi büyüyor...

Bir maçtan fazlası! Alanyaspor-Beşiktaş maçı hakemi Yasin Kol'a tepkiler çığ gibi büyüyor...

15.08.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor-Beşiktaş maçının artçıları devam ediyor. Siyah-beyazlı taraftarların büyük tepki gösterdiği maçın hakemi Yasin Kol'a Ghezzal'dan da darbe geldi.

Bir maçtan fazlası! Alanyaspor-Beşiktaş maçı hakemi Yasin Kol'a tepkiler çığ gibi büyüyor...
Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

CEZ Cezayir
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig 'de ilk haftayı Kayserispor'u 1-0 yenerek kayıpsız atlatan Beşiktaş , dün akşam oynanan ikinci hafta maçında Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın skorundan çok maçın hakemi Yasin Kol'un yönetimi ve Valerien Ismael'in oyuncu değişiklikleri konuşuldu.

GHEZZAL'DAN MAÇIN HAKEMİNE TEPKİ

Screenshot_1

Karşılaşma sonrasında Ghezzal'dan Yasin Kol'a tepki geldi. Önce hakeme itiraz ettiği fotoğrafı paylaşan yıldız oyuncu, ardından da bir hikaye atarak Weghorst'un sarı kart gördüğü pozisyona dert yandı.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

Beşiktaş taraftarları gün içinde Twitter'da yaptığı kampanyada hakem Yasin Kol'un düdüğünü asması için binlerce mesaj attı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahmet Çakar'dan olay iddia! ''Bahis baronları ve Valerien Ismael...''Ahmet Çakar'dan olay iddia! ''Bahis baronları ve Valerien Ismael...''
O transfere ulaşılamıyor! F.Bahçeliler ayaklandı, ortalık karıştı "Haddinizi bilin"O transfere ulaşılamıyor! F.Bahçeliler ayaklandı, ortalık karıştı "Haddinizi bilin"
Yıldız isim Okan Buruk'u şoke etti! 'Mertens varsa ben yokum'Yıldız isim Okan Buruk'u şoke etti! 'Mertens varsa ben yokum'
Anahtar Kelimeler:
Yasin Kol Alanyaspor beşiktaş ghezzal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yollar göle döndü, birçok yeri su bastı!

Yollar göle döndü, birçok yeri su bastı!

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Yılın transfer bombası! Tudor istemedi, G.Saray devreye girdi

Yılın transfer bombası! Tudor istemedi, G.Saray devreye girdi

Transferde çıldırdılar! İkisi birden imzalıyor...

Transferde çıldırdılar! İkisi birden imzalıyor...

'Galatasaray transferi bitirdi!'

'Galatasaray transferi bitirdi!'

Ahmet Çakar'dan olay iddia! ''Bahis baronları ve Valerien Ismael...''

Ahmet Çakar'dan olay iddia! ''Bahis baronları ve Valerien Ismael...''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! Komşularını ifşa etti

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! Komşularını ifşa etti

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.