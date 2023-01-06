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Bir nafaka kavgası daha! Burak Sergen 41 bin 209 lira nafaka ödemek istemeyince... Zehir zemberek açıklama

06.01.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde rol alırken koronavirüse yakalanan ve uzun süre entübe olarak tedavi edilen Burak Sergen eski karısıyla yine davalık oldu. Oyuncu Burak Sergen, eski eşi Işıl Sergen’e çocuğu için ödediği nafakanın azaltılması için dava açtı. Işıl Sergen ise zehir zemberek bir paylaşımda bulundu.

Bir nafaka kavgası daha! Burak Sergen 41 bin 209 lira nafaka ödemek istemeyince... Zehir zemberek açıklama

Burak Sergen ve Işıl Sergen arasında nafaka krizi çıktı. 15 Mart 2018 tarihinde anlaşmalı olarak boşanan çiftin bugün 14 yaşında olan çocuğunun velayeti anneye verilmiş be Burak Sergen’in 20 bin lira nafaka ödemesine hükmedilmişti.

Burak Sergen’in çocuğuna ödediği nafaka ÜFE oranında artarak 41 bin 209 liraya çıktı. Burak Sergen’in avukatı, “COVID-19 geçiren müvekkil, uzun süre hastanede yatmış, eskisi gibi kolay iş bulamamıştır. Rol aldığı projelerde de düşük ücret almaktadır. Çocuğuna nafaka ödemek için evlerini ve arabalarını satmak zorunda kalan müvekkil, şu anda kirada oturmaktadır. Ancak Işıl Sergen ise, oyunculuk dışında el yapımı mum, mücevherat işi ve lüks muhitlerde emlakçılık yapmaktadır. Müvekkilin gelirinde azalma olurken, Işıl Sergen’in malvarlığında artış olmuştur. Bu nedenle nafakanın 10 bin liraya azaltılmasını istiyoruz” dedi.

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"HAYATINDAKİ KADINLAR TARAFINDAN..."

Burak Sergin'in eski karısı ise bu dilekçe sonrası çileden çıktı.

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Işıl Sergen açıklamasında tüm davaları kazandığını söyleyerek "Yıllardır maruz kaldığım ve bitmeyen psikolojik ve maddi şiddet. Artık yeter! Hep sustam ama ben iyi oldukça şiddetin boyutu hem beyefendi hem de hayatındaki kadınlar tarafından artmaya devam etti. Yıllardır yaşadığımız süreci mahkemeyle paylaştığımız gibi kamuoyuyla da paylaşacağız. Kadına şiddet her boyutta yaşanıyor" dedi.

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