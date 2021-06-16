Bir nesle okul bahçesinde maç izleten 2002 Dünya Kupası'nın asla unutamayacağınız muhteşem anları

Yediden yetmişe herkesi ekran başına kilitleyen ve sokaklara döken Türkiye Milli Takımı 2002 yılındaki turnuvada hepimizi heyecanlandırdı. Bu unutulmaz turnuvayı hatırlamak için akılda kalanlara birlikte bir göz gezdirelim. İşte o anlar!

RONALDO'NUN VE ÜMİT DAVALA'NIN SAÇI

Brezilyalı Ronaldo'nun sadece kafasının ön tarafında bulunan saçı ve milli oyuncumuz Ümit Davala'nın mohikan saç modeli kupaya damgasını vuran bir detay olmuştu.

İLHAN MANSIZ'IN ROBERTO CARLOS'A ATTIĞI UNUTULMAZ ÇALIM

Türkiye-Brezilya maçında İlhan Mansız Roberto Carlos'a öyle bir çalım attı ki 19 yıldır buna benzer bir çalım ben şahsen görmedim!

HASAN ŞAŞ'IN HERKESİ HEYECANLANDIRAN GOLÜ

Turnuvanın genelinde çok iyi performans sergileyen Hasan Şaş'ın kupanın en büyük favorisi Brezilya maçında Yıldıray Baştürk'ün ortasıyla attığı efsane gol unutulmazlar arasında.

İLHAN MANSIZ'IN SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTIRAN ALTIN GOLÜ

2002 Dünya Kupası çeyrek final maçında İlhan Mansız'ın Senegal'e uzatmalarda attığı "Altın Gol" uzun yıllar daha hafızalardan silinemeyecek gibi duruyor. Bu gol sayesinde Türkiye yarı finale çıkmaya hak kazandı.

KUPA BOYUNCA ELEŞTİRİLEN HAKAN ŞÜKÜR'ÜN DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇMESİ

Hakan Şükür'ün üçüncülük maçında Güney Kore'ye maçın başlamasından 10.8 saniye sonra attığı gol Dünya Kupası tarihinde atılan en hızlı gol unvanını koruyor. Hakan Şükür turnuvada oynadığı futbolla çok eleştiri almıştı.