Bir nesle okul bahçesinde maç izleten 2002 Dünya Kupası'nın asla unutamayacağınız muhteşem anları

Yediden yetmişe herkesi ekran başına kilitleyen ve sokaklara döken Türkiye Milli Takımı 2002 yılındaki turnuvada hepimizi heyecanlandırdı. Bu unutulmaz turnuvayı hatırlamak için akılda kalanlara birlikte bir göz gezdirelim. İşte o anlar!
Brezilyalı Ronaldo'nun sadece kafasının ön tarafında bulunan saçı ve milli oyuncumuz Ümit Davala'nın mohikan saç modeli kupaya damgasını vuran bir detay olmuştu.
Türkiye-Brezilya maçında İlhan Mansız Roberto Carlos'a öyle bir çalım attı ki 19 yıldır buna benzer bir çalım ben şahsen görmedim!
Turnuvanın genelinde çok iyi performans sergileyen Hasan Şaş'ın kupanın en büyük favorisi Brezilya maçında Yıldıray Baştürk'ün ortasıyla attığı efsane gol unutulmazlar arasında.
2002 Dünya Kupası çeyrek final maçında İlhan Mansız'ın Senegal'e uzatmalarda attığı "Altın Gol" uzun yıllar daha hafızalardan silinemeyecek gibi duruyor. Bu gol sayesinde Türkiye yarı finale çıkmaya hak kazandı.
Hakan Şükür'ün üçüncülük maçında Güney Kore'ye maçın başlamasından 10.8 saniye sonra attığı gol Dünya Kupası tarihinde atılan en hızlı gol unvanını koruyor. Hakan Şükür turnuvada oynadığı futbolla çok eleştiri almıştı.
Kupanın başından sonuna kadar milli takımızı destekleyen Korelileri de unutmamak lazım! Özelliklede milli futbolcumuz İlhan Mansız'a olan sempatilerini!
Şenol Güneş'in "Kaleciden teknik direktör mü olur?" diyenleri milli takımımızı dünya üçüncüsü yaparak utandırması kupanın en önemli ayrıntılarından.
Öyle ki tüm Türkiye'nin kalbi milli takımımızla beraber atıyor o dönem. Hal böyle olunca öğrenciler okul bahçelerine kurulan televizyonlarda izliyor maçları.
Dünya Kupasının topu Fevernova 2002'den sonra sokaklarda, halı sahalarda da epey meşhur oldu.
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