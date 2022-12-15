Kısa sürede geniş izleyici kitlesine sahip olan Bir Peri Masalı dizisinin final iddiası sosyal medyada gündem oldu. Dizinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama geldi. Peki Bir Peri Masalı dizisi final mi yapıyor? Bir Peri Masalı dizisi ne zaman ve neden bitiyor? İşte detaylar...

BİR PERİ MASALI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Bir Peri Masalı dizisi, reytinglerin düşük olması nedeniyle final yapacak.

Dram türündeki dizinin 13. bölümde final yapması bekleniyor.

BİR PERİ MASALI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bir Peri Masalı dizisinin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, dizinin yayın tarihinin değiştiği duyuruldu.

Çarşamba günleri ekranlarda yerini alan Bir Peri Masalı dizisi artık salı günü yayınlanacak.



