Kısa sürede geniş izleyici kitlesine sahip olan Bir Peri Masalı dizisinin final iddiası sosyal medyada gündem oldu. Dizinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama geldi. Peki Bir Peri Masalı dizisi final mi yapıyor? Bir Peri Masalı dizisi ne zaman ve neden bitiyor? İşte detaylar...
Bir Peri Masalı dizisi, reytinglerin düşük olması nedeniyle final yapacak.
Dram türündeki dizinin 13. bölümde final yapması bekleniyor.
Bir Peri Masalı dizisinin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, dizinin yayın tarihinin değiştiği duyuruldu.
Çarşamba günleri ekranlarda yerini alan Bir Peri Masalı dizisi artık salı günü yayınlanacak.