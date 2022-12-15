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Bir Peri Masalı dizisi final mi yapıyor? Bir Peri Masalı dizisi ne zaman ve neden bitiyor?

15.12.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Peri Masalı dizisi Alina Boz, Tarık Emir Tekin, Mustafa Mert Koç gibi başarılı oyuncu kadrosuyla iyi bir çıkış yakalamıştı. FOX TV ekranlarının popüler dizisi Bir Peri Masalı hakkında 'final' iddiası ortaya atıldı. Peki Bir Peri Masalı dizisi final mi yapıyor? Bir Peri Masalı dizisi ne zaman ve neden bitiyor? İşte detaylar...

Bir Peri Masalı dizisi final mi yapıyor? Bir Peri Masalı dizisi ne zaman ve neden bitiyor?

Kısa sürede geniş izleyici kitlesine sahip olan Bir Peri Masalı dizisinin final iddiası sosyal medyada gündem oldu. Dizinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama geldi. Peki Bir Peri Masalı dizisi final mi yapıyor? Bir Peri Masalı dizisi ne zaman ve neden bitiyor? İşte detaylar...

BİR PERİ MASALI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Bir Peri Masalı dizisi, reytinglerin düşük olması nedeniyle final yapacak.

Bir Peri Masalı dizisi final mi yapıyor? Bir Peri Masalı dizisi ne zaman ve neden bitiyor?

Dram türündeki dizinin 13. bölümde final yapması bekleniyor.

Bir Peri Masalı dizisi final mi yapıyor? Bir Peri Masalı dizisi ne zaman ve neden bitiyor?

BİR PERİ MASALI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bir Peri Masalı dizisinin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, dizinin yayın tarihinin değiştiği duyuruldu.

Bir Peri Masalı dizisi final mi yapıyor? Bir Peri Masalı dizisi ne zaman ve neden bitiyor?

Çarşamba günleri ekranlarda yerini alan Bir Peri Masalı dizisi artık salı günü yayınlanacak.


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