Bir Peri Masalı dizisi hangi kanalda? Bir Peri Masalı dizisi saat kaçta başlayacak?

Oyuncu kadrosunda Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse gibi isimlerin yer aldığı Bir Peri Masalı dizisi seyirciler tarafından merak konusu oldu. Fragmanları yayınlanan ve seyirciyle buluşacak olan Bir Peri Masalı dizisinin yönetmenliğini Merve Çolak, senaristliğini ise Deniz Akçay üstlendi. Peki, Bir Peri Masalı ne zaman, saat kaçta? Bir Peri Masalı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

BİR PERİ MASALI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

İddialı yapımlardan biri olan Bir Peri Masalı 28 Eylül Çarşamba akşamı saat 20:00'de FOX Tv ekranlarında yayınlanacak.

BİR PERİ MASALI OYUNCULARI KİMLER?

Alina Boz - Zeynep

Taro Emir Tekin - Onur Köksal

Nazan Kesal - Harika Köksal

Hazal Filiz Küçükköse - Neslihan Köksal

Müfit Kayacan - Hamit Köksal

Mustafa Mert Koç - Zafer Köksal

Tülin Ece - Ümit Köksal

Baran Bölükbaşı - Alp

Kadir Çermik - Samet

Okan Urun

Şener Savaş

Canan Atalay

BİR PERİ MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizide sıradan bir hayat süren Zeynep, doğum gününde bir çanta dolusu para bulur. Bu gelişme Zeynep'in bütün hayatını değiştirecektir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakmak ve kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, zengin ve bekar isimlerden Onur Köksal’ı hedef almaya ve hem onu hem de ailesini cezbetmeye karar verir. Ancak Zeynep'in bu isteği hiç de kolay olmayacaktır. Zeynep cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığını ve geçmişinden kaçmanın da hiç kolay olmadığını görecektir.

