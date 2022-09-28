Bir Peri Masalı dizisi hangi kanalda? Bir Peri Masalı dizisi saat kaçta başlayacak?

Oyuncu kadrosunda Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse gibi isimlerin yer aldığı Bir Peri Masalı dizisi seyirciler tarafından merak konusu oldu. Fragmanları yayınlanan ve seyirciyle buluşacak olan Bir Peri Masalı dizisinin yönetmenliğini Merve Çolak, senaristliğini ise Deniz Akçay üstlendi. Peki, Bir Peri Masalı ne zaman, saat kaçta? Bir Peri Masalı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
İddialı yapımlardan biri olan Bir Peri Masalı 28 Eylül Çarşamba akşamı saat 20:00'de FOX Tv ekranlarında yayınlanacak.
Alina Boz - Zeynep
Taro Emir Tekin - Onur Köksal
Nazan Kesal - Harika Köksal
Hazal Filiz Küçükköse - Neslihan Köksal
Müfit Kayacan - Hamit Köksal
Mustafa Mert Koç - Zafer Köksal
Tülin Ece - Ümit Köksal
Baran Bölükbaşı - Alp
Kadir Çermik - Samet
Okan Urun
Şener Savaş
Canan Atalay
Dizide sıradan bir hayat süren Zeynep, doğum gününde bir çanta dolusu para bulur. Bu gelişme Zeynep'in bütün hayatını değiştirecektir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakmak ve kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, zengin ve bekar isimlerden Onur Köksal’ı hedef almaya ve hem onu hem de ailesini cezbetmeye karar verir. Ancak Zeynep'in bu isteği hiç de kolay olmayacaktır. Zeynep cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığını ve geçmişinden kaçmanın da hiç kolay olmadığını görecektir.
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