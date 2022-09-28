Bir Peri Masalı dizisi fragmanıyla dikkatleri üzerine çekti. Zengin oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla reyting rekortmeni olmaya aday Bir Peri Masalı dizisi hakkındaki detaylar, seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Bir Peri Masalı dizisinin konusu nedir? Bir Peri Masalı dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

BİR PERİ MASALI KONUSU NEDİR?

Alina Boz'un hayat verdiği Zeynep karakterinin hayatı, çanta dolusu para bulmasıyla değişir. Bu para ile yaşam kalitesini yükseltmeye karar verir. Zengin bir imaj yaratmaya çalışan Zeynep, Köksal ailesini gözüne kestirir. Onur Köksal'ı tavlamaya çalışan Zeynep, hedeflerine kolay ulaşamayacağını fark eder.

BİR PERİ MASALI OYUNCULARI KİMLER?

Alina Boz

Taro Emir Tekin

Nazan Kesal

Mustafa Mert Koç

Hazal Filiz Küçükköse

Kadir Çermik

Baran Bölükbaşı

Okan Urun

Tülin Ece

Şener Savaş

Canan Atalay

Müfit Kayacan

