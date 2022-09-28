Bir Peri Masalı dizisi fragmanıyla dikkatleri üzerine çekti. Zengin oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla reyting rekortmeni olmaya aday Bir Peri Masalı dizisi hakkındaki detaylar, seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Bir Peri Masalı dizisinin konusu nedir? Bir Peri Masalı dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
Alina Boz'un hayat verdiği Zeynep karakterinin hayatı, çanta dolusu para bulmasıyla değişir. Bu para ile yaşam kalitesini yükseltmeye karar verir. Zengin bir imaj yaratmaya çalışan Zeynep, Köksal ailesini gözüne kestirir. Onur Köksal'ı tavlamaya çalışan Zeynep, hedeflerine kolay ulaşamayacağını fark eder.
Alina Boz
Taro Emir Tekin
Nazan Kesal
Mustafa Mert Koç
Hazal Filiz Küçükköse
Kadir Çermik
Baran Bölükbaşı
Okan Urun
Tülin Ece
Şener Savaş
Canan Atalay
Müfit Kayacan
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