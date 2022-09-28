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Bir Peri Masalı dizisinin konusu nedir? Bir Peri Masalı dizisinin oyuncuları kimler?

28.09.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Peri Masalı dizisi 28 Eylül akşamında FOX TV ekranlarında yerini alacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Merve Çolak yer alıyor. Dizinin senaryosu ise Deniz Akçay'a ait. Dizinin başrolünde ise Alina Boz, Taro Emir Tekin yer alıyor. Peki Bir Peri Masalı dizisinin konusu nedir? Bir Peri Masalı dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Bir Peri Masalı dizisinin konusu nedir? Bir Peri Masalı dizisinin oyuncuları kimler?

Bir Peri Masalı dizisi fragmanıyla dikkatleri üzerine çekti. Zengin oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla reyting rekortmeni olmaya aday Bir Peri Masalı dizisi hakkındaki detaylar, seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Bir Peri Masalı dizisinin konusu nedir? Bir Peri Masalı dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

BİR PERİ MASALI KONUSU NEDİR?

Alina Boz'un hayat verdiği Zeynep karakterinin hayatı, çanta dolusu para bulmasıyla değişir. Bu para ile yaşam kalitesini yükseltmeye karar verir. Zengin bir imaj yaratmaya çalışan Zeynep, Köksal ailesini gözüne kestirir. Onur Köksal'ı tavlamaya çalışan Zeynep, hedeflerine kolay ulaşamayacağını fark eder.

Bir Peri Masalı dizisinin konusu nedir? Bir Peri Masalı dizisinin oyuncuları kimler?

BİR PERİ MASALI OYUNCULARI KİMLER?

Alina Boz
Taro Emir Tekin
Nazan Kesal
Mustafa Mert Koç
Hazal Filiz Küçükköse
Kadir Çermik
Baran Bölükbaşı
Okan Urun
Tülin Ece
Şener Savaş
Canan Atalay
Müfit Kayacan

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Anahtar Kelimeler:
Alina Boz Oyuncu karakteri
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