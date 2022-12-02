MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir Peri Masalı'nın yıldızı Hazal Filiz Küçükköse'nin mini şortuna yorum yağdı! Takipçileri sessiz kalamadı

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Hazal Filiz Küçükköse'nin mini şortuna yorum yağdı! Takipçileri sessiz kalamadı

02.12.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Hazal Filiz Küçükköse, GQ Türkiye Men Of The Year gecesine katılan ünlü isimler arasındaydı. Güzel oyuncu, cesur stiliyle sosyal medyayı ikiye böldü.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Hazal Filiz Küçükköse'nin mini şortuna yorum yağdı! Takipçileri sessiz kalamadı

Başrollerini Alina Boz ve Taro Emir Tekin'in paylaştığı Bir Peri Masalı dizisinde 'Neslihan' karakterine hayat veren Hazal Filiz Küçükköse, GQ Türkiye Men Of The Year gecesinde tercih ettiği iddialı kombinle bakana bir daha baktırdı.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Hazal Filiz Küçükköse geceye minicik şortuyla katıldı! Takipçileri sessiz kalamadı

Hazal Filiz Küçükköse'nin iddialı tarzına takipçileri sessiz kalamadı. Sosyal medya kullanıcıları, ''Gerçekten iyi göründüğünü mü düşünüyorsun?'' ve '' O duruş ne?'' gibi yorumlarda bulundu.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Hazal Filiz Küçükköse geceye minicik şortuyla katıldı! Takipçileri sessiz kalamadı

Bazı takipçileri ise ''Türkiye'nin en tarz kadını'' ve ''Her şeyiyle çok çekici'' söyleriyle Hazal Filiz Küçükköse'yi öve öve bitiremedi.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Hazal Filiz Küçükköse geceye minicik şortuyla katıldı! Takipçileri sessiz kalamadı

Makyajsız fotoğrafı olay yaratan Hazal Filiz Küçükköse, sabaha kadar uyumadığı bir set gününde görüntülendiğini, bu nedenle yorgun olduğunu söyleyerek sitem etmişti.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Hazal Filiz Küçükköse geceye minicik şortuyla katıldı! Takipçileri sessiz kalamadı

Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Hazal Filiz Küçükköse, hayatına dair kareleri sık sık paylaşıyor.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Hazal Filiz Küçükköse geceye minicik şortuyla katıldı! Takipçileri sessiz kalamadı

Deniz Yıldızı dizisi ile oyunculuğa adım atan Hazal Filiz Küçükköse, Kara Sevda dizisiyle büyük bir çıkış yakalamıştı.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Hazal Filiz Küçükköse geceye minicik şortuyla katıldı! Takipçileri sessiz kalamadı

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Hazal Filiz Küçükköse geceye minicik şortuyla katıldı! Takipçileri sessiz kalamadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Kardashian'ın dikkat dağıtma sanatı! Skandallardan dekoltesiyle kurtulduKim Kardashian'ın dikkat dağıtma sanatı! Skandallardan dekoltesiyle kurtuldu
Bilerek frikik vermesiyle tanınıyor! Şikayet yağınca...Bilerek frikik vermesiyle tanınıyor! Şikayet yağınca...
Boşandıklarını açıkladılar: "El ele girdik, el ele çıktık"Boşandıklarını açıkladılar: "El ele girdik, el ele çıktık"
Anahtar Kelimeler:
Hazal Filiz Küçükköse sosyal medya Oyuncu altın bugün altın fiyatlarında son durum gram altın bugün güncel altın fiyatları piyasalarda son durum son dakika dolar altın fiyatlarında son durum ne gecesi karakteri gününde

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammında kırmızı çizgi 7.786 TL!

Asgari ücret zammında kırmızı çizgi 7.786 TL!

Bursa'da eğitim uçağı düşmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da eğitim uçağı düşmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Motorine yeniden zam geliyor…

Motorine yeniden zam geliyor…

Yok artık Romelu Lukaku! Takımını Dünya Kupası'ndan eledi...

Yok artık Romelu Lukaku! Takımını Dünya Kupası'ndan eledi...

Annesi ifadesinde anlattı: Başlarını yan yana dayayıp...

Annesi ifadesinde anlattı: Başlarını yan yana dayayıp...

Kriz büyüyor! Kasada 80 TL olduğunu öğrendi: Bunda bir oyun var

Kriz büyüyor! Kasada 80 TL olduğunu öğrendi: Bunda bir oyun var

İlginizi Çekebilir

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.