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Bir şehir çöplerle kaplandı: Çöp kamyonları yakıt bulunamadığından çalışmıyor

Elektrik kesintileri, yakıt kıtlığı ve toplanamayan çöpler nedeniyle Küba'da yaşam giderek zorlaşıyor. Başkent Havana'da sokakları kaplayan çöp dağları hem günlük hayatı felç etti hem de halk sağlığı açısından alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

Bir şehir çöplerle kaplandı: Çöp kamyonları yakıt bulunamadığından çalışmıyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Küba'nın başkenti Havana başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde yakıt sıkıntısı nedeniyle çöp toplama hizmetleri aksadı. Sokaklarda oluşan çöp dağları günlük yaşamı zorlaştırırken, yakıt yetersizliği nedeniyle çok sayıda çöp kamyonunun çalışamadığı, atıkların haftalarca toplanamadığı bildiriliyor.

Kent sakinleri evlerinden çıkarken çöp yığınlarının arasından geçmek zorunda kalırken, uzmanlar biriken atıkların halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekiyor. Sivrisineklerin çoğalması ve çeşitli enfeksiyonların yayılma ihtimalinin arttığı belirtiliyor.

Bir şehir çöplerle kaplandı: Çöp kamyonları yakıt bulunamadığından çalışmıyor 1

ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAYATI FELÇ ETTİ

Ülkede yalnızca çöp krizi değil, enerji krizi de derinleşiyor. Yakıt sıkıntısı nedeniyle sık sık yaşanan elektrik kesintileri milyonlarca insanı etkiliyor. Bazı bölgelerde kesintilerin günde 20 saati aştığı belirtilirken, ülke genelinde geniş çaplı protestoların da yaşandığı bildiriliyor.

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BENZİN İSTASYONLARI BOŞ KALDI

Yakıt tedarikindeki sorunlar ulaşımı da vurdu. Birçok benzin istasyonunda yakıt bulunamazken, toplu taşıma hizmetleri ciddi şekilde aksıyor. Yetkililer, mevcut kaynakların ülkenin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını ifade ediyor.

Bir şehir çöplerle kaplandı: Çöp kamyonları yakıt bulunamadığından çalışmıyor 2

TURİZMDE BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Küba ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm sektörü de krizden ağır darbe aldı. Yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve seyahat uyarıları nedeniyle turist sayısında sert düşüş yaşanırken, bazı oteller faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Uluslararası uçuşlarda da iptaller dikkat çekiyor.

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Havana Küba yakıt Çöp Adam 4. bölüm izle
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